В России разработали гранатомётный выстрел для борьбы с небольшими дронами на поле боя

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В России создан выстрел с дистанционным подрывом для подствольного гранатомета, предназначенный для уничтожения небольших беспилотников противника. Патент на изобретение получила Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва.

В академии разработали новый выстрел для подствольника, позволяющий поражать небольшие беспилотники в полете. Как заявляется, применение данного выстрела не требует от военнослужащего какой-то специальной подготовки по борьбе с БПЛА, он должен просто уметь применять подствольный гранатомет.

(...) в настоящее время практически отсутствуют простые в использовании индивидуальные средства, позволяющие без длительной предварительной подготовки каждому военнослужащему эффективно бороться с БЛА противника как при подготовке, так и в ходе боя

- приводит ТАСС выдержку из описания.

От обычного выстрела новый отличается увеличенной плотностью облака осколков, а также возможностью дистанционного подрыва. Выстрел можно применять с подствольными гранатометами ГП-25, ГП-30 или ГП-34.

Стоит отметить, что это не первое изобретение такого рода, запатентованное в России, в 2021 году Военная академия РВСН имени Петра Великого разработала и испытала выстрел для нейтрализации беспилотников. Как сообщалось, боеприпас к гранатомету имел боевую и метательную части, боевая часть выполнена из отдельных поражающих элементов, расположенных внутри корпуса, и поражающих сегментов, скрепленных между собой гибкими элементами, образующими сеть. Других подробностей не сообщалось.

В США также имеется боеприпас для подствольного гранатомета, выстреливающий сеть для нейтрализации дронов.