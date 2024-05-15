Немецкий концерн намерен выпускать оружие для Украины под «советский» калибр

Источник изображения: topwar.ru

Немцы намерены обеспечить украинскую армию оружием собственного производства, но под советский калибр, так как он является основным для ВСУ. С предложением выпускать автоматы и пулеметы под советский патрон выступил концерн Heckler&Koch, позиции которого на мировом рынке вооружений уже не так сильны, как было ранее.

По данным немецкого издания Die Welt, руководство концерна приняло решение выйти на оружейный рынок со своими автоматами и пулеметами, но под советский калибр. Связано это с тем, что объемы выпуска традиционной продукции падают, Бундесвер и западные союзники закупают все меньше немецкого оружия. В общем, немцы хотят продавать больше, поэтому расширяют модельный ряд автоматических винтовок и пулеметов.

H&K планирует расширить ассортимент своей продукции, включив в него автоматы и пулеметы под патроны Калашникова и других калибров из стран бывшего Варшавского договора

- пишет издание.

Источник изображения: topwar.ru

Основным покупателем на данный момент концерн считает Украину, поскольку она участвует в конфликте и постоянно нуждается в оружии. Продукция H&K уже имеется на вооружении ВСУ, но натовского калибра, теперь будет то же самое, но уже советского. На данный момент немцы уже имеют образец винтовки H&K HK132E под патрон 7,62х39 мм, в дальнейшем под этот калибр и 5,45х39 мм будет переведено и другое оружие концерна. Но все это в среднесрочной и более дальней перспективе, поскольку приоритет все же будет отдан оружию стандартов НАТО.