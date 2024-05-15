Минометная система Crossbow следующего поколения.

Израильская оборонная компания Elbit Systems впервые публично представила свою 120-мм турельную минометную систему Crossbow («Арбалет») на выставке DSEI в Лондоне в 2023 году. Изделие разработано для установки на 6×6 и 8×8 колесные бронеавтомобили, а также на гусеничную технику. Цель разработчиков – обеспечение огневой мощи минометов крупного калибра для средних и тяжелых формирований. Система соответствует стандарту MIL-STD-810G.

Компания предлагает Crossbow с базовой защитой 1-го уровня. По требованию заказчика конструкция способна принимать дополнительные комплекты брони, которые повышают защищенность до 4-го уровня. В этом случае масса минометной системы не превысит 3,2 тонны.

Минометная система Crossbow на выставке DSEI 2023

Система полностью автоматизирована и сопряжена с системой управления огнем (FCS), которая, в свою очередь, взаимодействует с системой боевого управления. После выполнения поставленной огневой задачи миномет может выполнить первый выстрел менее чем за 30 сек.

Механизм автоматическое заряжание позволяет произвести 10 выстрелов в первую минуту, при этом постоянная скорострельность составляет 6 выстрелов в минуту. Установленный новый механизм автоматического заряжания обеспечивает выравнивание подаваемых боеприпасов по текущему положению ствола, что устраняет необходимость его возврата в исходное положение для заряжания.

Боеприпасы размещаются в карусели, из которой механизм заряжания поднимает их и досылает боеприпас в казенник, который автоматически закрывается. Если решение для стрельбы было предоставлено своевременно, оператор может загрузить выстрелы в карусель с нужным количеством зарядов. В случае немедленных действий геометрия карусели позволяет ему снять избыточные заряды.

«Арбалет» оснащен стволом длиной 3 м, который при максимальном заряде обеспечивает дальность стрельбы до 10 км. Минометная система позволяет вести огонь всеми стандартными 120-мм боеприпасами осколочно-фугасного, осветительного и дымового типов, а также управляемыми боеприпасами компании Iron Sting. Система вооружения полностью стабилизирована. По заявлению производителя, это позволяет Crossbow вести огонь во время движения.

Башня имеет бесступенчатый поворот на 360 градусов. Ствол имеет дугу возвышения + 87°/ -3°, также, при необходимости, позволяет вести огонь прямой наводкой. Он также оснащен режимом многократного одновременного поражения (MRSI), при котором несколько выстрелов с разным возвышением ствола производятся в короткой последовательности один за другим, одновременно попадая в цель. Разница траекторий не позволяет выполнять прием MRSI на всех дальностях, возможность реализована в диапазоне 2,5-5 км. Для самообороны с правой стороны от 120-мм ствола установлен 12,7-мм пулемет.

Автоматическая минометная система Crossbow была разработана компанией Elbit Systems в рамках контракта с Армией обороны Израиля. Сообщается. АОИ планирует первоначально использовать ее для охраны границ, вероятно, в контейнерной версии.

Минометная система Crossbow на базе БТР Pandur. Эскиз

Недавно Elbit Systems объявила, что 8 мая 2024 года получила контракт стоимостью около 53 млн. долл. США на поставку минометных систем Crossbow компании General Dynamics European Land Systems (GDELS) для установки на колесные 6х6 БТР Pandur для европейского заказчика. Этот контракт стал первым, подписанным с момента презентации «Арбалета» на выставке DSEI 2023. Согласно европейским СМИ вероятным заказчиком называются Вооруженные Силы Австрии.

По материалам edrmagazine.eu