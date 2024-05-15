Смена геополитической парадигмы и борьба с психопатами: интервью с профессором Сергеем Карагановым (Al Mayadeen, Ливан)

Политолог Караганов объяснил русофобию на Западе отсутствием интеллекта

США и Европа проводят политику агрессии в отношении России. Почему? Экономист и политолог Сергей Караганов в интервью Al Mayadeen объяснил причину иррациональной политики западных стран в отношении "цивилизации цивилизаций".

Тарик Марзбаан и Нора Хоппе взяли интервью у российского политолога, профессора Сергея Караганова, в ходе которого обсудили ряд вопросов, включая растущую агрессию Запада против России, конфликт на Украине, а также колониализм и геноцид в Газе.

Очевидно, что англосаксонский промышленный, военный и медийный комплекс с помощью своих вассалов намерен любой ценой сохранить свою глобальную гегемонию и колониальные завоевания. Гегемон не может смириться со сменой парадигмы зарождающегося многополярного мира. Об обсуждении вопросов мира, дипломатии или переговоров касательно развязанных им войн не может быть и речи. Население стран Запада, чье сознание заражено неолиберализмом и русофобией, в настоящее время напугано "неизбежным вторжением" российских войск… Массовое помешательство не позволяет Западу мыслить рационально. Как остальной мир может справиться с этим безумием? И на что он может надеяться?

Ответы на эти и другие вопросы дал политолог, профессор Сергей Александрович Караганов – Почетный Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике (ведущей государственной внешнеполитической организации России) и научный руководитель Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Он уже давно делает яркие заявления, касающиеся ядерного сдерживания и вынужденного разворота России на Восток, чтобы остудить "горячие головы" западных политиков.

Предостережение для Запада от эскалации конфликта

– В качестве одного из способов предостеречь Запад от эскалации конфликта на Украине и растущей агрессии в отношении России вы называете ядерное сдерживание. Считаете ли Вы, что западные лидеры, большинство из которых ведут себя крайне опрометчиво, могут серьезно отнестись к подобным угрозам?

Профессор Сергей Караганов: Многие представители западной элиты не понимают уроков истории, они также утратили чувство самосохранения. Я называю это состояние "стратегическим паразитизмом". То же самое можно сказать и о большей части населения западных стран. Оно довольствовалось миром, который в значительной степени был гарантирован им ядерным сдерживанием – чего они не понимают. Кроме того, интеллектуальный уровень большей части западной элиты резко упал из-за изменения норм морали и деградации системы высшего образования – особенно в Европе. Поэтому тех, кто разбирается в этих вопросах, действительно очень мало.

Ситуация несколько лучше в Соединенных Штатах, где, похоже, сохранились хотя бы остатки стратегически мыслящего политического класса, но, очевидно, не они правят балом. Однако некоторые из них все еще близки к правительству и иногда могут влиять на власть имущих. Как бы то ни было, положение дел в этой стране остается крайне тревожным. Вот простой пример: и президент Байден, и его госсекретарь Блинкен недавно заявили, что глобальное потепление так же плохо или даже хуже, чем ядерная война. Я был шокирован. Это просто безумие.

– Население западных стран, привыкшее к витринной демократии, процветанию и массовому потреблению, похоже, парализовано и не встанет на защиту, чтобы остановить и лишить силы военное лобби. Дипломатия тоже больше не работает. Как Вы думаете, что стоит за этим "самоуспокоением"? Отсутствие представления о том, какой может быть война на их собственной земле? Когнитивные нарушения, бредовое расстройство, высокомерие, незнание истории? Попытка скрыть отчаяние и беспокойство за собственное существование? Или это просто фасад для какой-то хладнокровно просчитанной стратегии с их стороны?

– Все перечисленные вами факторы играют свою роль. Но я считаю, что самый главный фактор – это их неспособность и нежелание смотреть правде в лицо. Люди настолько привыкли к этим мелькающим на экранах картинкам, что принимают их за реальность. Это проблема для всех стран, но особенно для тех, кто больше всего подвержен влиянию цифровых технологий.

В правящих кругах Запада – в Соединенных Штатах, но особенно в Европе – есть люди, которые теряют способность управлять своими народами из-за растущих проблем, с которыми они не могут справиться, таких как растущее социальное неравенство, миграция, даже климатические проблемы. Я мог бы продолжать и продолжать...

Современный капитализм – это совершенно неадекватная система. Он основан на безграничном росте потребления, которое в конечном итоге убивает Землю. Вместо того, чтобы пытаться сократить потребление, западные политики пытаются переложить бремя борьбы с загрязнением и даже возложить вину за изменение климата на производителей большинство из которых находятся в развивающихся странах, а не на потребителей в так называемом развитом мире.

Список нерешенных вопросов и вызовов очень длинный. Правящие круги пытаются отвлечь внимание своих граждан от этих проблем, создавая себе врага. На этот раз это Россия… Легкая мишень из-за их уже распространенной, глубоко укоренившейся русофобии, а также потому, что Россия относительно мала с точки зрения ее экономики, и потерять Россию как экономического партнера дешевле, чем потерять Китай. Но синофобские настроения также растут, особенно в Соединенных Штатах.

Среди западных элит растет число людей, которые начали готовить своих граждан к войне. Тем временем западные лидеры полностью разорвали любые связи между своими народами, русскими и самой Россией. Торговля и даже любые контакты с русскими в той или иной степени запрещены, а тех, кто посещает Россию, подвергают допросам в полиции или службах безопасности. Все это свидетельствует о подготовке к войне – о нагнетании враждебности. Им уже удалось превратить большинство украинцев в стадо ненавистников, которых послушно направляют на бойню. На очереди – некоторые европейские страны.

Все это очень зловеще. Мы внимательно наблюдаем за этим и понимаем, что некоторые из сегодняшних политических классов или правящих элит на Западе настолько отчаялись, что прибегают к разжиганию войн, чтобы скрыть свою некомпетентность и свои преступления.

Подсадные утки Запада

– Многие отмечали отсутствие интереса со стороны Германии и ЕС к расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток". Затем последовала утечка разговора о ракетах Taurus, в котором высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали атаку на Крым, за четыре месяца до того, как Шольц и Писториус узнали об этих планах.

Недавно Швеция и Финляндия отказались от нейтрального статуса ради вступления в НАТО, что, по их мнению, обеспечит им гораздо большую безопасность. Как Вы думаете, что стоит за таким поведением? Почему они позволяют себе стать первыми подсадными утками в войне против России? Почему эти люди приносят свои страны в жертву "глубинному государству" США? Кому они на самом деле служат? Неужели они преданы кому-то другому, а не своей стране?

– Действительно, уровень интеллекта и чувство ответственности у большинства правящих элит – особенно в Европе – сильно упали. Соединенные Штаты – и тут я должен почти аплодировать – создали в Европе огромный класс компрадоров… тех, для кого интересы США и отдаваемые ими приказы гораздо важнее, чем интересы их собственных стран и народов.

Американское "глубинное государство" существует не только в Соединенных Штатах. Его отголоски можно найти и в Европе. Оно состоит из так называемого "глобального империалистического либерального класса", который стремится служить "общим интересам". Но европейцы здесь еще хуже, чем американцы, потому что они открыто жертвуют интересами своих народов. Они абсолютные предатели своей родины... И поэтому они покрывают такие преступления, как разжигание конфликта на Украине, подрыв "Северных потоков", поэтому они даже готовы рискнуть и предоставить Украине дальнобойное оружие. Любопытно, что американцы открыто не отправляют такое оружие, поскольку понимают, что это может привести к эскалации, в том числе ядерной. Таким образом, американцы просто приносят в жертву европейцев. Они уже использовали Украину в качестве пушечного мяса, и, похоже, что они готовятся поступить так же со своими европейскими союзниками.

Мы с большой тревогой наблюдаем за этими событиями и понимаем, что, к сожалению, у нас практически нет вменяемых партнеров в Европе. Поэтому мы готовимся к наихудшему сценарию. Однако мы надеемся, что, активизировав практику ядерного сдерживания, мы сможем отрезвить некоторых политиков в Европе и в Соединенных Штатах. Если этого не произойдет, то многочисленные кризисы, терзающие мир, в конечном итоге перерастут в третью мировую войну.

Нарастающий глобальный кризис

– Эти нарастающие глобальные кризисы – результат тектонических сдвигов в нынешнем мировом порядке, который, по сути, был основан на пятисотлетнем господстве Запада, на его военном превосходстве. Порох и пушки были изобретены в Китае. Но постоянно воюющие европейцы лучше использовали их и имели более совершенную систему организации вооруженных сил. Основываясь на этом, они начали колонизировать остальной мир, подавляя и даже уничтожая некоторые цивилизации – ацтеков, инков –, извлекая сначала колониальную, а затем и неоколониальную ренту. Но этот фундамент начал подтачиваться Советским Союзом, когда тот достиг ядерного паритета, а теперь и возрожденной Россией. Смещение всей этой системы породило множество кризисов и конфликтов. Но прежде всего оно помогло освободить остальных, Глобальный Юг, или, лучше сказать, Глобальное большинство.

Теперь вопрос заключается не только в том, как остановить Запад, но и в том, как остановить нарастающую волну военных конфликтов по всему миру. Удовлетворяя свои основные интересы безопасности, мы одновременно освободили остальной мир от западного ига и подорвали его способность выкачивать богатства других стран. Запад сейчас в отчаянии. Чтобы привить им здравый смысл, нам нужно восстановить "здоровый страх" – то есть вернуть обоснованность ядерного сдерживания. К сожалению, на данном этапе я не вижу иного выхода. Потому что многие люди, особенно на Западе, похоже, потеряли рассудок и ведут себя безответственно.

Геноцид в Палестине

– Сегодня варварский геноцид, который Израиль – еще одна колониальная страна западного лагеря – осуществляет в отношении палестинцев, не прекращается. Страдания мирных жителей Палестины немыслимы, а остальной мир просто за этим наблюдает. Что делает международное сообщество, чтобы положить конец массовым убийствам, которые совершает Израиль, и уничтожению им палестинской земли? Что оно предпринимает, чтобы заставить США/ЕС прекратить поддержку Израиля? И… скажете ли Вы, что геноцид в Палестине, а также продолжающиеся военные атаки на Сирию, и конфликт на Украине, по сути, являются частью одной войны против тех суверенных стран "Глобального большинства", которые отказываются стать вассалами западного гегемона?

– При нынешнем миропорядке международное сообщество мало что может сделать, чтобы помочь палестинцам.

Я рассматриваю весь войну в Газе как звено в цепи конфликтов, вызванных тектоническими сдвигами во власти в рамках нынешней системы и отчаянными попытками Запада сохранить свое господство. Очевидно, что Соединенные Штаты, открыто уходя из многих стран и регионов мира, которые они оккупировали и на которых доминировали, тайно провоцируют нестабильность на этих территориях, чтобы создать проблемы для их будущих лидеров. И большая часть этих территорий находятся в Евразии.

Должен сказать, что я никогда не считал, что израильтяне смогли бы начать эту войну [против Палестины] без открытой поддержки со стороны Соединенных Штатов. По всем признакам это выглядит так, будто некоторые американские круги решили развязать новую крупную войну на Ближнем Востоке, чтобы дестабилизировать весь регион. США же в любом случае больше не зависят от ближневосточной нефти и газа, поэтому они не заинтересованы в сохранении там какой-либо стабильности.

Бойня в Газе подорвала легитимность Израиля, и я не вижу, как эта легитимность может быть восстановлена. Похоже, что мы имеем семена новой, большой войны на Ближнем Востоке и новой трагедии – в том числе и для еврейского народа, потому что он тоже принесен в жертву глупости и высокомерию израильских лидеров. Я не могу понять израильских политиков. Они явно сошли с ума... как и европейская политическая элита. А палестинцев продолжают истреблять ради этих планов.

– Помимо использования ядерной угрозы в качестве средства сдерживания... и учитывая, что мировые институты, такие как ООН и МУС, неэффективны в прекращении любых войн и геноцидов и что они, можно сказать, фактически находятся в руках западных элит... Нельзя ли придумать дополнительную меру сдерживания – такую как глобальный "Альянс сопротивления", выступающий в качестве активного фронта против однополярной системы?

– "Глобальное большинство" потенциально гораздо мощнее бывшего "Движения неприсоединения", и оно, конечно, становится гораздо более важным фактором в международной политике. Новая система родится в ближайшие несколько десятилетий –если мы переживем этот период кризисов и войн и если мы сможем избежать третьей мировой войны, которая, возможно, станет последней… И мы должны сделать все возможное, чтобы ее избежать.

Я не вижу возможности для создания такого "Альянса сопротивления" в ближайшем будущем… Однако Содружество Свободных Наций – свободных в том смысле, что они могут жить и работать в соответствии со своими национальными интересами, – стало бы большим вкладом в продвижении мира во всем мире. Но чтобы достичь будущего мира свободных наций, обеспечить большую безопасность и снизить потенциальную напряженность, нам придется вновь создать "предохранители" в международной системе. На данный момент есть только один "предохранитель" – это ядерное сдерживание. Нам также необходимо построить новую институциональную систему параллельно с разрушающейся текущей системой. ООН может и дальше существовать, но она, очевидно, не сможет снова стать эффективной, поскольку в ее секретариате доминируют прозападные чиновники. Поэтому нам придется построить совершенно новую институциональную систему, основанную на БРИКС+, ШОС+ и других подобных организациях.

Действительно, нам нужен новый набор институтов, в которых не будет доминировать Запад, чья власть ослабевает и чей моральный авторитет исчез, поскольку он потерпел неудачу во всех отношениях – политическом, экономическом и особенно этическом, – развязав бесчисленные жестокие акты агрессии, пока имел возможность решать судьбу мирового сообщества. Эпоха так называемого однополярного мира достигла своего пика в 1990-х и начале 2000-х годов.

Западные государства показали, чего они стоят. Теперь их следует сбросить со счетов. Нам нужно построить альтернативную систему мирового управления – более справедливую и эффективную. Нам нужен новый МУС, институты, помогающие бороться с голодом в мире, и институты, работающие над улучшением глобального здравоохранения. Во время пандемии COVID-19 мы стали свидетелями того, как западные страны, фактически контролирующие мировые институты, не смогли справиться с этой проблемой.

Колониализм против интернационализма

– Царская Россия была колониальной державой и жестко конкурировала с колониальными государствами Западной Европы, особенно с Британской империей. Чем колониализм царской России отличался от, скажем, британского колониализма?

– Да, во многих отношениях царская Россия была колониальной державой, но она сильно отличалась от западных колониалистов. Когда русские продвигались на восток и юг, завоевывая и осваивая Сибирь, они не прибегали к геноциду. Русские фактически смешались с местным населением, заключалось большое количество межэтнических браков, так что русские не были колонизаторами западного образца. Цари даже приглашали местную элиту вступить в ряды российского дворянства. Кажется, однажды мы почти удвоили число князей, когда присоединили Грузию, вся знать которой претендовала на княжеский титул. Половина русского дворянства была этнически нерусской. Россия впитывала культуру колонизированных народов, а не подавляла их. Расизм почти полностью чужд русским.

Несмотря на то, что Россия, безусловно, получала выгоду от ресурсов соседних земель, в большинстве случаев она их же [земли] и субсидировала. Особенно это было характерно для советской эпохи, когда Россия была главным источником богатства. Я считаю, что все республики бывшего Советского Союза, кроме одной, получали большие дотации.

Таким образом, мы являемся колониальной державой только на словах. Во многих отношениях Россия была колонией своих окраин. Затем, в силу необходимости обеспечения безопасности, Россия расширилась, но во многих случаях заплатила за это экономическую цену. Например, после Второй мировой войны Украина была восстановлена раньше тех районов России, которые пострадали от нацистской оккупации. Мы также можем с некоторой гордостью отметить, что большая часть культуры северных народов Сибири сохранилась до наших дней, чего не сказать об узурпирующих США и других странах. Население некоторых из них даже увеличилось, например, в Якутии. Российские и, в частности, советские учёные создали письменность для этих народов и, конечно же, принесли с собой образование. Письменные языки в Прибалтике возникли в Санкт-Петербурге в конце XIX века.

Таким образом, Россия не была колонизатором в традиционном смысле этого слова. В конечном итоге, это было создание общего государства, в котором местные элиты и местное население – неэтнические русские – могли играть равную, а иногда даже более важную и привилегированную роль, чем сами этнические русские. Это тоже следствие нашей истории... Мы были колонизированы империей Чингисхана, но монголы не навязывали нам ни своей культуры, ни своего языка, ни своих верований. Наше расширение так или иначе повторяет эту модель. Поэтому я бы назвал наше расширение не колонизаторским, а интернационалистским.

И, конечно, наше расширение приносило нам ресурсы, особенно в Сибири. Сначала это были меха, так называемое "мягкое золото", затем всевозможные драгоценные камни, серебро, золото, потом нефть и газ. И сейчас Сибирь – это житница России, основа нашего будущего. Сибирь обеспечит Россию и Евразию продовольствием, водой и природными ресурсами на десятилетия и, надеюсь, на столетия вперед.

Империи против цивилизаций

– Некоторые сторонники будущего многополярного мира говорят об объединении географических регионов мира в "империи". Какова будет в таком случае позиция России? Не будет ли понятие "создание различных империй" проблематичным для многополярного мира?

– Пока слишком рано говорить о будущих империях, но империя – помимо того, что иногда была территорией власти, которая подавляла другие народы, – временами также была территорией, обеспечивающей безопасность и благополучие многих народов.

Я не уверен, что мы увидим мир с несколькими крупными империями. Я считаю, что мы уже прошли этот период истории. Если говорить о России, то она будет одним из культурных, политических, экономических, военных центров мира. Это будет "цивилизация цивилизаций", объединяющая множество этнических групп. Это будет евразийская цивилизация, открытая для других.

Лично я не хотел бы, чтобы Россия снова стала огромной империей, потому что построение империи осуществлялся за счет самих русских. Может быть, у них и были благие цели, но это слишком дорого обошлось русскому народу. Я бы предпочел видеть нас "цивилизацией цивилизаций", уважающей других, изучающей опыт всех народов, военно-политическим стражем, защищающим право других народов на самоопределение. Освобождение мира от гегемонии – это, в конечном счете, наше предназначение.

Взгляд на Восток и "глобальное большинство"

– В этом году Россия принимает у себя БРИКС+. Россия также недавно организовала и провела Конференцию по многополярности, Всемирный фестиваль молодежи и многие другие мероприятия, призванные объединить "Глобальное большинство". Чему Россия могла бы научиться у Азии? Африки? Латинской Америки? И чему эти регионы могут научиться у России?

– Мы учимся друг у друга. Русские уникальны тем, что являются культурно открытой нацией. В этой культурной открытости, собственно, и заключается суть "русскости". Мы родились как "нация наций". Нас называют государством-цивилизацией. Но, опять же, я бы назвал нас "цивилизацией цивилизаций". За века своего развития мы объединили множество культур и почти по определению являемся интернационалистами. Конечно, у нас в России есть расисты, шовинисты. Но в целом россияне – исключительные интернационалисты. Поэтому мы лучше других готовы к многополярному, многокультурному и многорасовому миру будущего. Мы должны учиться друг у друга жить в мире, уважать и поддерживать другие культуры, развивать свою собственную культуру и пропагандировать ее во всем мире. Но прежде всего мы должны уважать уникальность каждого народа и способствовать позитивному межкультурному обогащению.

Я с оптимизмом смотрю в будущее, если мы сможем избежать третьей мировой войны. Но это – наша общая задача.

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Сергей Александрович Караганов – российский политолог и экономист. Специализируется на внешней и военной политике СССР/России; взаимодействии между Россией и Западом в политической, экономической областях и сфере безопасности; повороте России на Восток.

Автор и ответственный редактор 28 книг и брошюр. Опубликовал около 600 статей по проблемам экономики, внешней политики, контроля над вооружениями, стратегии национальной безопасности, внешней и военной политике России. Статьи и книги изданы в более чем 50 странах.

Основатель и председатель Редакционного совета журнала "Россия в глобальной политике".

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Тарик Марзбаан – независимый исследователь геополитики, колониализма; кинорежиссер.

Нора Хоппе – независимый кинорежиссер, сценарист; эссеист; переводчик.