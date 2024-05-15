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РИА Новости

Пушков одной фразой оценил реакцию Запада на назначение Белоусова

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Андрей Белоусов на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности
Андрей Белоусов на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ

Пушков: реакция Запада на назначение Белоусова говорит сама за себя

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Реакция Запада на предложение Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны говорит сама за себя, такое мнение высказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

"Назначение Белоусова на пост министра обороны сильно обеспокоило наших противников. Что говорит само за себя", — написал парламентарий.

Ранее депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, известный призывами максимально увеличить военную помощь Украине, заявил телеканалу Welt, что обеспокоен выдвижением кандидатуры Белоусова, охарактеризовав его как эффективного экономиста.

Бывший глава Пентагона Марк Эспер назвал назначение Белоусова важным и интересным шагом.

Украинский экономист Алексей Кущ заявил, что назначение Белоусова является "плохой новостью" для Киева, он предположил, что "все идет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК". Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко, объявленный в розыск МВД России, в свою очередь назвал Белоусова опытным управленцем.

Совет Федерации в воскресенье сообщил, что Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший ранее этот пост Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.

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Литва
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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