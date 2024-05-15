В РФ разработали новый выстрел подствольного гранатомета для борьбы с дронами

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева запатентовала выстрел с дистанционным подрывом для 40-мм подствольного гранатомета, предназначенный для противодействия малогабаритным беспилотным летательным аппаратам (БЛА). Об этом говорится в описании к изобретению, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Как отметил автор изобретения, "в настоящее время практически отсутствуют простые в использовании индивидуальные средства, позволяющие без длительной предварительной подготовки каждому военнослужащему эффективно бороться с БЛА противника как при подготовке, так и в ходе боя". В частности, применение стрелкового оружия против небольших беспилотников может оказаться неэффективным в виду их малого размера.

Для решения проблемы предлагается использование с 40-мм подствольными гранатометами ГП-25, ГП-30 или ГП-34 нового выстрела.

От аналогов выстрел отличается увеличенной плотностью осколочного поля поражающих элементов, наличием возможности дистанционного подрыва гранаты в воздухе (перед выстрелом стрелок, определив расстояние до беспилотника, должен будет произвести установку времени срабатывания взрывателя) и постановкой дымовой завесы.

Последнее, говорится в документе, должно ослепить органы технического зрения БЛА противника и "позволит стрелку, в случае промаха, скрытно сменить позицию, а также скорректировать следующий выстрел, так как разрыв боеприпаса с дымовым зарядом гораздо проще засечь, то есть можно считать его пристрелочным".