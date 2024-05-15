Экс-премьер РФ ожидает от Белоусова укрепления технического потенциала войск в СВО

Сергей Степашин также считает предложенный состав правительства эффективным

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Предложение назначить Андрея Белоусова новым министром обороны РФ очевидно в условиях проведения специальной военной операции, требующей новых подходов и укрепления военно-технического потенциала войск. Такое мнение ТАСС выразил бывший премьер-министр России Сергей Степашин, отметив, что Белоусов является эффективным менеджером и финансистом.

"Больше всех вызвало удивление предложение назначить нового министра обороны. Знаю [Белоусова] как эффективного менеджера, крепкого финансиста, и, самое главное, он государственник, человек с государственным подходом. Это связано с тем, что [сейчас] нужно действительно серьезно решать вопросы военно-технического укрепления спецоперации - новая война, новые подходы. Поэтому это назначение мне кажется совершенно очевидным, тем более что военная составляющая все равно за Генеральным штабом [ВС РФ]", - сказал он.

Степашин также назвал важным предложение назначить Дениса Мантурова первым вице-премьером РФ. "То, чего нам не хватает сегодня, - это промышленного прорыва. К сожалению, в 90-ые годы мы потеряли, по сути дела, авиационную промышленность, станкостроение и все остальное. Сегодня это главное в нашей стране", - считает он.

По словам экс-премьера, предложенный состав правительства эффективен. "Очень важна поддержка и Совета Федерации, и Госдумы. Я помню [в свое время] Государственную думу, насколько тяжело тогда было решать многие вопросы. Сегодня здесь есть консенсус, который чрезвычайно важен для нашей страны", - отметил он.

Степашин возглавлял правительство РФ с 19 мая по 9 августа 1999 года, сменив на этом посту Евгения Примакова.

12 мая 2024 года президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост министра обороны, который прежде занимал Сергей Шойгу. В первом правительстве Михаила Мишустина Белоусов занимал пост первого вице-премьера.