Модифицированные модули защиты танков от FPV-дронов "Тритон" поступили в зону СВО

Их можно установить на любые объекты, которые необходимо защитить от дронов, сообщил гендиректор компании-разработчика "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Обновленная версия системы защиты танков от FPV-дронов "Тритон", отличающаяся скоростью и простотой установки, поступила в зону СВО. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании-разработчика "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко.

Новые модули имеют форму корпуса в виде пирамиды. В отличие от предыдущей версии "Тритона", визуально определить количество и параметры устанавливаемых модулей подавления теперь невозможно, рассказал Осломенко.

"Это унифицированное решение для бронетехники, очень компактное, удобное. В нем шесть - восемь магнитов, благодаря которым можно установить на танк столько модулей, сколько необходимо установить. Все это соединяется, водителю-танкисту выдается пульт на включение. Разворачивание данной системы составляет около 5 минут, до 10 - если питание как-то надо подключить по-особому. Там [в зоне СВО] новых "Тритонов" уже большое количество, несколько тысяч", - сообщил Осломенко.

По его словам, новые "Тритоны" могут устанавливаться не только на бронетехнику, но и на квадроциклы, морские катера и любые объекты, которые необходимо защитить от FPV-дронов.

В конце октября 2023 года Осломенко сообщил ТАСС об успешном применении в СВО комплекса "Тритон" на бронеавтомобилях "Тигр", "Тайфун" и "Камаз". "Тритон" формирует защитное поле диаметром минимум в 300 м. Конфигурацию комплекса можно оперативно изменять, добавляя модули для подавления новых частот, которые противник начинает использовать для управления FPV-дронами.

АО "Лаборатория ППШ" - российская компания, предоставляющая услуги и товары для защиты информации. В их числе устройства для защиты телефонных линий, блокираторы беспроводной связи и подавители БПЛА, в частности антидроновые ружья ЛПД-801 и ЛПД-802, а также комплекс "Тритон".