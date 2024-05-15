Le Monde: Украине не хватит новых поставок оружия от США для перелома хода конфликта

По данным газеты, в Белом доме признают, что нынешние поставки должны лишь "позволить удержать линию" фронта

ПАРИЖ, 14 мая. /ТАСС/. Возобновление поставок Украине западной военной техники после одобрения Конгрессом нового пакета помощи не позволит переломить ход конфликта, для Киева "коллапс" может наступить в любой момент. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на аналитиков и дипломатические источники.

Как пишет издание, "какими бы быстрыми и значительными ни были эти новые американские поставки, военные аналитики считают, что их будет недостаточно, чтобы изменить баланс сил, по крайней мере в краткосрочной перспективе". Автор статьи отмечает, что Россия с осени 2023 года "владеет инициативой на поле боя и может удерживать ее еще несколько месяцев". При этом, как напоминает газета, в Белом доме также признают, что нынешние поставки должны лишь "позволить удержать линию" фронта.

"Даже если это не самый предпочтительный вариант, украинский коллапс возможен в любой момент, и мы должны быть к нему готовы", - заявил Le Monde французский дипломатический источник. Во Франции считают, что именно с этой точки зрения следует рассматривать заявления французского лидера Эмманюэля Макрона, который в интервью британскому еженедельнику The Economist, опубликованном 2 мая, подтвердил, что западная интервенция на Украину не должна быть исключена априори, добавляет газета.

Le Monde утверждает, что на Западе рассчитывают выиграть время до поступления Киеву новой крупной партии западной военной помощи, ожидаемой с 2025 года, когда европейская и американская оборонная промышленность наберет обороты.

Ранее президент США Джо Байден распорядился направить Киеву военную помощь в размере $400 млн. В общей сложности, по данным Пентагона, с начала президентства Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более $51,3 млрд на помощь в сфере безопасности, в том числе более $50,6 млрд с начала специальной военной операции России.

В конце апреля Байден подписал утвержденный Конгрессом пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Сразу после подписания главой государства этих законопроектов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на $1 млрд.