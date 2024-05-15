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ТАСС

Сийярто заявил, что Венгрия единственная в НАТО выступает против планов в отношении Киева

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Будапешт по-прежнему убежден в невозможности разрешить украинский конфликт на поле боя, подчеркнул венгерский премьер

БУДАПЕШТ, 14 мая. /ТАСС/. Венгрия осталась единственной страной в НАТО, выступающей против координации альянсом поставок вооружений Украине, подготовки ее военнослужащих и предоставления ей военной помощи в размере $100 млрд в течение пяти лет. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с депутатами парламентской фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

Рассказывая о планах НАТО, которые готовятся к утверждению на июльском саммите альянса в Вашингтоне, Сийярто заявил, что Венгрия не желает иметь к ним никакого отношения. "Во-первых, венгерские солдаты не должны участвовать в подобных действиях. Во-вторых, такие действия не должны происходить на территории Венгрии. И в-третьих, венгерские налогоплательщики не должны отдавать за это свои деньги", - сказал глава МИД.

Он отметил, что руководство НАТО стремится не допустить, чтобы кто-то из союзников остался в стороне от совместных оперативных действий, касающихся Украины. По словам Сийярто, две другие страны, которые до недавнего времени пытались сопротивляться этому нажиму, в конце концов сдались и согласились с общей позицией. "В ближайшие несколько недель мы будем находиться в полном одиночестве", - процитировало министра информационное агентство MTI.

Сийярто уточнил, что в штаб-квартире НАТО в Брюсселе "на политическом уровне" признали нежелание Будапешта участвовать в усилиях альянса по поставкам вооружений и подготовке солдат для украинской армии. "Но я вижу, что программа-минимум для них - попытаться втянуть нас в финансовую историю", - предупредил глава МИД.

"Они пытаются оказать на нас давление: мол, ладно, никаких венгерских солдат и даже никакой венгерской территории, теперь только деньги. Борьба будет продолжаться следующие несколько недель. Мы говорим: нет, нет и нет", - подчеркнул Сийярто.

Он подтвердил, что венгерское правительство по-прежнему убеждено в невозможности разрешить украинский конфликт на поле боя и призывает к его урегулированию исключительно за столом переговоров. 

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Венгрия
США
Украина
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