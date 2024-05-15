На Западе оценили потенциальное влияние Белоусова на Минобороны РФ

Эксперт Сапир: Минобороны РФ ждут преобразования под руководством Белоусова

МОСКВА, 13 мая/ Радио Sputnik. Назначение Андрея Белоусова министром обороны РФ ознаменует преобразование ведомства, считает французский аналитик Жак Сапир.

"Его назначение в Министерство обороны РФ сыграет огромную роль. Это знаменует собой преобразование ведомства в структуру по производству, проектированию, исследованиям и инновациям в интересах Вооруженных сил", – написал он на странице в социальной сети X.

Аналитик допустил, что Белоусов на новом посту может разделить функции оборонного ведомства России, отдав все "военные задачи" в ведение Генштаба ВС РФ. При этом новый министр продолжит развивать как военное, так и гражданское производство, добавил Сапир.

"Он (Белоусов, – ред.) знает, что способность России противостоять или даже побеждать зависит не только от простого военного производства, но и от жизнеспособности ее экономики и развивающихся в ней инновационных процессов", – подытожил Сапир.

Радио Sputnik писало, как в Германии оценили выбор Белоусова главой министерства обороны.