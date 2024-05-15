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ТАСС

Финляндия отправит на Украину 24-й пакет военной помощи

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Петтери Орпо
Петтери Орпо.
Источник изображения: AP Photo / Sergei Grits

Глава финского правительства Петтери Орпо отметил, что, несмотря на новый пакет, необходимо продолжить поддержку Киева

ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая. /ТАСС/. Глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна отправит Украине 24-й пакет военной помощи.

"Мы только что приняли решение (о поставке) нашего 24-го пакета военной помощи Украине. Общий объем помощи - 2 млрд евро", - сказал Орпо на пресс-брифинге глав правительств стран Северной Европы и Германии, прошедшем в понедельник в Стокгольме. Трансляция брифинга велась правительством Швеции.

Глава финского правительства заявил, что, несмотря на новый пакет военной помощи, необходимо продолжить поддержку Украины.

3 апреля, во время посещения президентом Финляндии Александером Стуббом Киева было объявлено о 23-м пакете финской военной помощи Украине. 

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Страны
Германия
Украина
Финляндия
Швеция
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