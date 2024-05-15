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ТАСС

Салливан и Остин полтора часа обсуждали с Киевом вопросы помощи на поле боя

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Пентагона Ллойд Остин полтора часа обсуждали с украинским руководством усилия по неотложной помощи Киеву на поле боя. Об этом Салливан заявил на брифинге для журналистов.

"Сегодня утром мы вместе с министром Остином и председателем [Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом] Брауном переговорили с нашими украинскими коллегами - генералом [главнокомандующим ВСУ Александром] Сырским, министром [обороны Рустемом] Умеровым и [руководителем офиса президента Украины] Андреем Ермаком. Мы беседовали 90 минут", - отметил Салливан. По его словам, это были "детальные консультации о ситуации, о том, какое оружие им больше всего сейчас требуется". 

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Страны
США
Украина
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