Avalon Cap Mark отзывы: продуктивные инвестиции с брокером

Avalon Cap Mark имеет имидж надежного брокера. Он хорошо регулируется, защищает деньги и персональные данные инвесторов с помощью самых жестких отраслевых протоколов безопасности, вовремя выводит средства. Но насколько продуктивно сотрудничество с ним? Есть ли у его клиентов возможность получать максимальную отдачу от инвестиционных вложений? Ответы на эти вопросы содержатся в отзывах о Avalon Cap Mark в Сети.

Отзывы о Avalon Cap Mark

На социальных площадках, профильных форумах и специализированных сайтах довольно часто встречаются отзывы о Avalon Cap Mark на русском языке. Достаточно открыть один из популярных сетевых ресурсов, чтобы найти информацию об онлайн-брокере:

Отзывы о Avalon Cap Mark подтверждают, что онлайн-брокер не ставит во главу угла предоставление стандартного набора услуг. Он постоянно внедряет новые сервисы, способствующие более продуктивному инвестированию.

Самыми полезными сервисами авторы отзывов о Avalon Cap Mark считают:

рекомендации штатных аналитиков компании;

помощь персональных наставников в формировании индивидуального инвестиционного портфеля;

обучение под руководством профессионалов с большим опытом торговли на разноплановых финансовых рынках.

Согласно отзывам о Avalon Cap Mark, именно эти предложения реально повышают результаты онлайн-инвестирования.

Но зачем это нужно британской компании с хорошим имиджем? Во-первых, для того, чтобы стать еще более востребованной. А во-вторых, потому что Avalon Cap Mark — DMA-брокер. Его заработок напрямую коррелируется с заработком его клиентов.

Принцип функционирования Avalon Cap Mark

Не все брокеры созданы одинаковыми. Есть различия в структуре и функциях брокерских компаний.

Какие же типы онлайн-брокеров существуют? Это:

Маркет-мейкеры (ММ), также известные как дилинговые центры (DD). Брокеры без прямого доступа к рынку (DMA) или без дилингового центра (NDD).

Маркет-мейкеры «создают рынок» для розничных трейдеров. Онлайн-трейдинг требует большого количества ликвидности. И ММ скупают крупные позиции у поставщиков ликвидности, а потом продают их клиентам, то есть фактически выступают контрагентами в их сделках. Вот почему маркет-мейкеры так охотно открывают центовые счета. Им все равно. Их клиенты торгуют внутри платформы. При некоторых преимуществах (низкий порог входа, отсутствие комиссии за позицию) у такой модели есть крупный недостаток: брокер и трейдер вступают в конфликт. Деньги, потерянные онлайн-трейдером при заключении неудачной сделки, достаются брокерской структуре. И часто владельцы торговой площадки поддаются соблазну и создают заведомо проигрышные условия для клиентов.

DMA-брокеры, к которым относится Avalon Cap Mark, предоставляют пользователям прямой доступ к ценам и возможностям поставщиков ликвидности (крупных банков, хедж-фондов, инвесткомпаний). Их предложение продуктов ориентировано в основном на большие торговые объемы. И чтобы участвовать в сделках, необходим более внушительный капитал. Это можно считать недостатком, но только условно. Сегодня британский брокер открывает счета с депозитами от 500 долларов США, что не является столь уж неподъемной суммой. Но в этом случае онлайн-трейдер получает:

отличные спреды, близкие к 0 в периоды высокой волатильности;

мгновенное исполнение приказов без реквот и зачастую с положительными проскальзываниями;

отсутствие ограничений на скальпинг, хеджирование, новостной и высокочастотный трейдинг.

Но главное, трейдеры знают, что DMA-брокеру не выгодно их разорять. DMA-брокер зарабатывает на их успехе (наценка на спред и комиссия за позицию, пропорциональная объему позиции), чем исключает конфликт интересов внутри платформы.

Учетные записи, финансирование депозитов, вывод средств

Пройдя несложную регистрацию, новый клиент британской брокерской компании может выбрать подходящий тип торгового счета из трех возможных. Первый предполагает наличие депозита от 500 долларов США, второй —- от 1 тысячи, а третий — от 5 тысяч долларов США.

Методы пополнения депозитов:

банковские карточки;

электронные кошельки;

криптовалютные кошельки.

Все доступные платежные системы обеспечивают очень быстрые транзакции, которые завершаются в течение 2-15 минут.

Вывод средств на платформе строго регламентируется. Ни одна операция по выводу средств, независимо от используемой ПС, не может длиться дольше пяти дней. Авторы отзывов о Avalon Cap Mark утверждают, что брокерская компания никогда не нарушает взятых на себя обязательств, что безусловно, положительно сказывается на эмоциональном состоянии инвесторов. Их доверие к британской онлайн-платформе только укрепляется.

Условия торговли с Avalon Cap Mark

Британская компания обеспечивает инвесторов всеми классическими брокерскими сервисами:

доступом к 257 финансовым активам, среди которых валютные пары Форекс, ценные бумаги, фондовые индексы, золото, серебро, медь, нефть, газ, основные криптовалюты и т.д.;

кредитным плечом 100х;

передовой веб-платформой для трейдинга;

мобильным приложением;

аналитическими инструментами;

образовательными ресурсами и т.д.

Однако наряду с этим на торговой площадке присутствуют и уникальные предложения:

ежедневные обзоры рыночных трендов;

торговые рекомендации;

совместные онлайн-сессии с профессиональными трейдерами;

возвраты по спредам;

расширенные полисы страхования капитала.

Согласно отзывам о Avalon Cap Mark, пользователи ценят брокера за открывающиеся практически безграничные возможности для заработка. Например, только торговые рекомендации повышают шансы отдельного онлайн-трейдера на заключение успешной сделки на 50%.

Подготовка трейдеров

Онлайн-брокер внедрил отличную программу подготовки трейдеров. Программа является решением ключевой проблемы всех трейдеров-новичков, состоящей в отсутствии базовых знаний и необходимых навыков.

Обучение на платформе бесплатно. Но в отличие от многих бесплатных и даже платных школ, руководители программы берут на себя ответственность за результат. Они — прекрасные профессионалы с многолетним опытом и практическими навыками управления капиталом от полумиллиона долларов США.

По отзывам о Avalon Cap Mark, все, кто прошел обучение у британского брокера, остались довольны полученными знаниями.

Заключение

Лучшие инвестиционные партнеры сегодня — это брокерские структуры, которые являются друзьями инвесторов, а не их противниками. Avalon Cap Mark изначально поставил свой доход в прямую зависимость от доходов пользователей своей платформы. И не прогадал. Именно такая модель сотрудничества позволила ему занять лидирующие позиции на рынке и значительно расширить клиентскую базу.