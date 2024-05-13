Эксперт назвал опыт Белоусова важным для победы в спецоперации

Эксперт Коротченко: опыт решения Белоусовым задач поможет достичь победы в СВО

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Предложение назначить Андрея Белоусова министром обороны России – исключительно удачное решение: он обладает стратегическим кругозором и нестандартным подходом к решению широкого круга наиболее сложных и актуальных задач, что будет востребовано для достижения победы в специальной военной операции, считает главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.

Президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.

"Андрей Рэмович Белоусов - безусловно, государственник и патриот с огромным практическим опытом работы, известный стратегическим кругозором и нестандартным подходом к решению широкого круга наиболее сложных и актуальных задач, стоящих перед Российской Федерацией. Назначение на пост министра обороны, безусловно, обусловлено и личным доверием президента к Андрею Белоусову", - сказал Коротченко РИА Новости.

"Поэтому это назначение можно охарактеризовать как исключительно удачное, которое даст очень много полезного для деятельности российского военного ведомства в условиях глобального противостояния России и Запада", - добавил эксперт.

Белоусов "позволит интегрировать все то необходимое, что предстоит сделать для реализации прорывных эффективных идей в целях достижения победы в специальной военной операции, продолжая слаженную командную работу военного ведомства", отметил Коротченко. Данное назначение позволит также "повысить эффективность использования выделяемых государством финансовых ресурсов на оборону, оптимизировать вопросы гособоронзаказа и поставок в зону СВО современных типов вооружения и военной техники", считает собеседник агентства.

По словам эксперта, совершенно естественно, что Валерий Герасимов остается на посту начальника Генерального штаба.

"Это необходимо в целях обеспечения непрерывности управления российской группировкой в зоне СВО", - отметил Короточенко.