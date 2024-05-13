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ixbt.com

В России создали тепловизор для управления транспортом при минимальной видимости

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Управление транспортом при минимальной видимости
Управление транспортом при минимальной видимости.
Источник изображения: ixbt.com

Он может обнаружить человека на расстоянии до 300 м, а технику — до 500 метров

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех разработал новую тепловизионную систему для транспорта «Взгляд». Она способна обнаружить фигуру человека на расстоянии до 300 м, а на дистанции до 500 метров может распознавать технику даже в условиях недостаточной видимости. Создатели системы рассчитывают, что она пригодится для разведки местности, при охране объектов и патрулировании территорий, а также при проведении поисково-спасательных работ.

Комплекс «Взгляд» крепится на крышу транспортного средства и соединяется с монитором, расположенным перед водителем. Инфракрасное изображение визуализируется при помощи тепловизора с разрешением матрицы 640 × 512, информация поступает на экран в режиме реального времени. Чёткость картинки при движении обеспечивает высокоразрешающая оптическая система термостабилизированного объектива с микроболометром (детектором инфракрасного излучения). 

Создатели устройства отмечают, что разработка, в отличие от других подобных устройств, обеспечивает высокое качество изображения, что существенно ускоряет принятие решений в экстренных ситуациях. Холдинг «Швабе» планирует запустить «Взгляд» в массовое производство и выпускать до 100 тысяч изделий в год.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Швабе ОАО
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