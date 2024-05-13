В России уже разрабатывается компактная АЭС для базы на Луне

Возможный вид лунной базы. Рендер: КБ Южное

Как рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, инженеры корпорации уже приступили к разработке ядерной энергетической установки, которая станет снабжать энергией российскую станцию на Луне.

Также Борисов заметил, что лунная АЭС будет компактной, надежной и долговечной, так как длительность лунной ночи составляют порядка двух земных недель и с помощью солнечных батарей решить проблему получения энергии для будущей станции достаточно проблематично. Лунную базу Россия собирается создавать совместно со специалистами из Китая — ее развертывание планируется выполнить за пару этапов, которые пройдут в 2025-2035 годах. Станция на лунной поверхности получит ряд специальных модулей и обеспечит ее длительную автономную эксплуатацию с дальнейшей перспективой размещения на ней людей, а саму АЭС на нее должны доставить в период с 2033 по 2035 год.

Макс Антонов