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ТАСС

Блинкен утверждает, что США и Европа делают все возможное для поставок оружия Киеву

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Турар Казангапов/ ТАСС

При этом госсекретарь утверждал, что Украина может "эффективно удерживать фронт на востоке, продолжать оказывать давление для получения преимущества" в Черном море

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Вашингтон и его европейские союзники делают все возможное для поставок оружия Украине.

"Нет никаких сомнений в том, что пауза длительностью в несколько месяцев в одобрении запроса на дополнительное финансирование и отправке оружия Украине имела свои последствия", - заявил Блинкен в интервью телекомпании CBS. "Так что мы делаем все, что в наших силах, чтобы отправить эту помощь. Европейцы делают то же самое", - добавил он.

При этом госсекретарь утверждал, что Украина может "эффективно удерживать фронт на востоке, продолжать оказывать давление для получения преимущества" в Черном море, а также "создавать угрозу для российских сил, в том числе в Крыму". "Мы предоставляем вооружения для этого, но сейчас сложный момент", - отметил Блинкен.

Ранее президент США Джо Байден распорядился направить Киеву военную помощь в размере $400 млн. В общей сложности, по данным Пентагона, с начала президентства Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более $51,3 млрд на помощь в сфере безопасности, в том числе более $50,6 млрд с начала специальной военной операции России.

В конце апреля Байден подписал утвержденный Конгрессом пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Сразу после подписания главой государства этих законопроектов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на $1 млрд. 

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Израиль
Россия
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Тайвань
Украина
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