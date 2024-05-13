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Ростех

Истребители бронетехники: ИСУ-152 и «Мста-С»

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Победой в Великой Отечественной войне мы обязаны не только мужеству солдат, партизан и тружеников тыла. Колоссальную роль сыграла техника, выходившая на поле боя. Мощное, надежное и неприхотливое вооружение, в огромном количестве созданное оборонно-промышленным комплексом СССР, помогло нашему народу разгромить опаснейшего врага.

Сегодня на смену легендарным образцам советских истребителей, танков, артиллерии, стрелкового оружия пришли достойные потомки. В эти праздничные дни мы покажем связь времен, расскажем об оружии прошлого и настоящего, о достижениях отечественной «оборонки» тогда и сейчас.


Фото: «Омсктрансмаш»


46-тонная самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 была способна обезвредить даже самых крупных вражеских «хищников» времен Второй мировой войны – «Тигра» и «Пантеру». За это в Красной армии машину прозвали «Зверобой», а немцы назвали ее «Консервным ножом».

Также ИСУ-152 был крайне эффективной техникой для городских боев. Они активно применялись на завершающем этапе войны. Взаимодействие самоходок с пехотой позволяло успешно штурмовать европейские населенные пункты. ИСУ-152 стала надежной поддержкой наступающих частей, защищая их от вражеских танков и дотов. Одно попадание снаряда самоходки в здание средних размеров ликвидировало всех противников, находящихся в нем. ИСУ-152, выпущенная в количестве более 2800 машин, стала самой массовой САУ в истории.


«Мста-С» – наша современница со 152-мм пушкой. В рамках проекта #БоевыеМонстрыРостеха она получила образ свирепого вепря. Машина применяется в зоне СВО для работы по закрытым огневым позициям и живой силе противника. Самоходка оснащена модернизированной цифровой автоматизированной системой управления наведением и огнем.

«Мста-С» может оперативно нанести удар после обнаружения цели с помощью БПЛА или других разведывательных средств, а также работать в режиме одновременного огневого налета – поражать цель из одного орудия пятью снарядами одновременно и быстро покидать позицию. «Мста-С» способна применять высокоточные корректируемые боеприпасы, например снаряды «Краснополь», которые уже зарекомендовали себя в ходе СВО. По опыту применения в боевых действиях «Мста-С» постоянно улучшается.

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Страны
Россия
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Краснополь
Мста-С
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Омсктрансмаш
Ростех
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