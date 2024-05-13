Автоматическое оружие воинов: ППШ-41 и АК-12

Победой в Великой Отечественной войне мы обязаны не только мужеству солдат, партизан и тружеников тыла. Колоссальную роль сыграла техника, выходившая на поле боя. Мощное, надежное и неприхотливое вооружение, в огромном количестве созданное оборонно-промышленным комплексом СССР, помогло нашему народу разгромить опаснейшего врага.

Сегодня на смену легендарным образцам советских истребителей, танков, артиллерии, стрелкового оружия пришли достойные потомки. В эти праздничные дни мы покажем связь времен, расскажем об оружии прошлого и настоящего, о достижениях отечественной «оборонки» тогда и сейчас.

Пистолет-пулемет Шпагина стал самым массовым отечественным автоматическим оружием времен Второй мировой войны. ППШ-41 выпустили в количестве более шести миллионов экземпляров. В СССР эти пистолеты-пулеметы стал основным оружием пехоты. Фронтовики ласково называли его «папаша». В ближнем бою ППШ-41 был страшен для врага за счет сочетания своей скорострельности – около 1000 выстрелов в минуту – с дисковым магазином на 41 патрон.

В конструкции ППШ-41 не было большого количества деталей, требующих сложной обработки. Его могли производить не только на оборонных заводах, но и на любых предприятиях, имевших стандартное прессово-штамповочное оборудование. Это было надежное, простое в обращении и недорогое в производстве изделие, которое наряду с танком Т-34 и «Катюшей» по праву считается оружием Победы.

Сегодня российские солдаты используют не менее эффективное оружие − 5,45-мм автомат Калашникова АК-12. Это самый современный образец индивидуального автоматического стрелкового оружия Вооруженных сил России. АК-12 призван заменить предыдущую массовую модель Калашникова – АК-74.

Оружие удобно для стрелков с разными пропорциями за счет регулировки приклада. Благодаря устройству дула на него можно устанавливать приборы малошумной и беспламенной стрельбы. АК-12 – первый отечественный автомат с планками Пикаттини, которые позволяют применять вспомогательное оборудование: прицелы, фонари, указатели и др.

Модель является вершиной развития системы АК и отличается от предыдущих поколений повышенной точностью, кучностью стрельбы и улучшенной эргономикой. Крупносерийное производство АК-12 стартовало в 2019 году. Автомат входит в состав экипировки «Ратник». АК-12 был существенно доработан по результатам применения в СВО.