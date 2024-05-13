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Помощники пехоты: Т-70 и БМП-3

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Победой в Великой Отечественной войне мы обязаны не только мужеству солдат, партизан и тружеников тыла. Колоссальную роль сыграла техника, выходившая на поле боя. Мощное, надежное и неприхотливое вооружение, в огромном количестве созданное оборонно-промышленным комплексом СССР, помогло нашему народу разгромить опаснейшего врага.

Сегодня на смену легендарным образцам советских истребителей, танков, артиллерии, стрелкового оружия пришли достойные потомки. В эти праздничные дни мы покажем связь времен, расскажем об оружии прошлого и настоящего, о достижениях отечественной «оборонки» тогда и сейчас.

Фото: ShinePhantom / wikimedia.org


Легкий танк Т-70 стал последней крупносерийной бронированной машиной этого типа в Советской армии. Также он был вторым по массовости танком времен Великой Отечественной после Т-34. Машина могла бороться с противотанковой артиллерией малого калибра, легкими и малыми танками, пехотой и механизированными войсками противника, а также служить в качестве танка непосредственной поддержки пехоты.

Т-70 прекрасно чувствовал себя в городских боях – низкий силуэт мешал целиться в него из противотанковых фаустпатронов. Для разведки «семидесятка» также оказалась весьма приспособлена. Ее автомобильные моторы издавали звук не громче, чем двигатель обычного грузовика, а небольшие габариты делали малозаметной в лесах. Легкий Т-70 также отлично подходил для преследования отступавшего противника, что стало актуальным в 1943 году. Техника была легка в управлении, ее было довольно просто ремонтировать в полевых условиях.

Фото: Антон Тушин


В современной армии поддержкой пехоты занимается БМП-3. Машина обладает высокой огневой мощью и хорошей защитой. За счет своего основного орудия техника может уничтожить некоторые БМП и БТР неприятеля с одного выстрела. БМП-3 по своим характеристикам на голову превосходит, например, американскую машину Bradley. Бронемашина одинаково уверенно чувствует себя на земле и в воде, применяется в пустыне, в джунглях и в условиях вечной мерзлоты.

Все БМП-3 уже с завода оснащаются комплектами дополнительной защиты, состоящими из бронеэкранов и противокомулятивных решеток. А с недавнего времени машины начали поставлять еще и с комплектом средств снижения заметности, так называемой «накидкой». Кроме того, некоторые образцы оснащаются комплексами динамической защиты, еще больше повышающими боевую стойкость БМП-3. Машина используется в зоне СВО, в том числе как аналог легкого танка, и непрерывно совершенствуется в соответствии с боевым опытом. Создана роботизированная версия, которой можно управлять с электронного планшета. БМП-3 полюбилась военным и получила прозвище «королева пехоты».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Bradley
БМП-3
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