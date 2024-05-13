Новый пакет американской военной помощи Украине на 400 миллионов долларов

Министерство обороны США 10 мая 2024 года объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 400 миллионов долларов. Пакет предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 57-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года, и третий пакет помощи по линии PDA в 2024 году.

Самоходная огневая установка одного из вариантов "гибридного" зенитного ракетного комплекса FrankenSAM вооруженных сил Украины в объективе камеры российского беспилотного летательного аппарата перед поражением у селения Черкасская Лозовая севернее Харькова, май 2024 года. Машина представляет собой самоходную огневую установку 9А310М1 советского зенитного ракетного комплекса 9К37М1 "Бук-М1", оснащенную старыми американскими ракетами серии AIM-7 Sparrow или RIM-7 Sea Sparrow (с) кадр из видео Телеграм-канала "Северный ветер"

Заявлено, что в новый пакет военной помощи Украине вошли:

- дополнительные наземные ракетные комплексы М142 HIMARS и ракеты к ним,

- зенитные управляемые ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot,

- зенитные управляемые ракеты для зенитного ракетного комплекса NASAMS,

- зенитные управляемые ракеты Stinger,

- оборудование для интеграции западных РЛС, пусковых установок и зенитных ракет с украинскими (советскими) системами [видимо, в рамках программы создания "гибридных" зенитных ракетных комплексов FrankenSAM],

- 105-мм артиллерийские выстрелы,

- 155-мм артиллерийские выстрелы,

- противотанковые управляемые ракеты Javelin,

- противотанковые управляемые ракеты TOW,

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4,

- авиационные противорадиолокационные ракеты HARM,

- высокоточные авиационные боеприпасы,

- боевые машины пехоты М2 Bradley,

- бронетранспортеры М113,

- бронированные машины класса MRAP,

- трейлеры для перевозки тяжелой техники,

- прибрежные и речные катера,

- стрелковое оружие и боеприпасы к нему,

- ручные гранаты,

- инженерные подрывные заряды,

-противоминное оборудование,

- оборудование для защиты от ОМП,

- запасные части, вспомогательное оборудование, средства материально-технического обеспечения, учебное имущество.

Что касается количества передаваемой техники, то оно не раскрывается, однако на основании сравнения обновляемых публикуемых списков министерства обороны США общего количества передаваемого имущества Украине ряд наблюдателей сделал предположение, что в данном пакете речь может идти не менее чем о 100 БМП М2А2 Bradley и не менее 100 БТР М113.