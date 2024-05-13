Мантуров заявил, что фокус господдержки будет сделан на расширении спутниковых группировок

Отдельный блок поддержки касается развития инфраструктуры космодромов, продолжения пилотируемых программ, а также программ исследования дальнего космоса, отметил кандидат на пост первого вице-премьера

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Фокус государственной поддержки будет сделан на расширении спутниковых группировок различного назначения и создании новых ракет-носителей на альтернативных видах топлива. Об этом заявил кандидат на пост первого вице-премьера РФ Денис Мантуров в ходе обсуждения его кандидатуры на заседании комитета ГД по промышленности и торговле.

"Перевод экономики на новый технологический уклад требует усиления наших позиций в космосе. Для этого по поручению президента также готовится профильный национальный проект. Фокус государственной поддержки будет сделан на расширении спутниковых группировок различного назначения. На создании новых ракет-носителей на альтернативных видах топлива, в том числе многоразового использования", - сказал Мантуров.

По его словам, отдельный блок касается развития инфраструктуры космодромов, продолжения пилотируемых программ, включая строительство российской орбитальной станции, а также программ исследования дальнего космоса.