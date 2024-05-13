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ИИ назвали угрозой для разумной жизни во Вселенной

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Фото: John Schnobrich / Unsplash
Фото: John Schnobrich / Unsplash.

Acta Astronautica: сверхразумный ИИ может уничтожать космические цивилизации

Ученые назвали искусственный интеллект (ИИ) возможной угрозой для разумной жизни во Вселенной, что потенциально способно объяснить парадокс Ферми. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica.

Сверхразумная форма ИИ (ASI), которая превосходит человеческий интеллект и способная обучаться самостоятельно, может играть роль «великого фильтра», то есть быть непреодолимым препятствием, мешающим появлению развитых цивилизаций, наделенных возможностью осваивать большие космические пространства. По мнению специалистов, быстрое развитие технологий искусственного интеллекта может совпасть со временем перехода цивилизации от однопланетного существования к многопланетному.

Согласно одному из катастрофических сценариев, если страны все больше будут полагаться на автономные системы искусственного интеллекта, которые конкурируют друг с другом, то может возникнуть ситуация, когда военные возможности ИИ будут использованы для разрушений в беспрецедентных масштабах. Это способно уничтожить как саму цивилизацию, так и сами системы ИИ.

Типичная продолжительность жизни технологически развитой цивилизации может составлять менее ста лет. Это примерно равно сроку между появлением возможности посылать и принимать межзвездные радиосигналы (на Земле это 1960 год) и предполагаемым созданием ASI (2040 г.) на Земле. Если эту оценку включить в уравнение Дрейка, то в любой момент времени существует лишь горстка разумных цивилизаций.

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