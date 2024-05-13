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ТАСС

Слуцкий назвал предложение президента Чехии по украинским переговорам бесперспективным

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Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Источник изображения: Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам также отметил, что именно расширение НАТО вынудило Россию начать СВО для защиты народа Донбасса

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Предложение президента Чехии Петра Павела обменять членство Украины в НАТО на гарантии безопасности с военным присутствием западных стран на ее территории является очередной мертворожденной формулой. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее Петр Павел заявил изданию Die Presse, что в ходе переговоров отказ Украины от вступления в состав Североатлантического альянса можно было бы обменять на гарантии безопасности для Киева, отметив, что "речь идет о военном присутствии".

"Он [президент Чехии Петр Павел] считает, что отказ от вступления Киева в НАТО можно обменять на гарантии безопасности с размещением контингентов западных стран на Украине. Очередная мертворожденная "формула". Не мытьем, так катаньем Запад пытается приблизить к границам России военную структуру альянса", - написал Слуцкий в Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что именно расширение НАТО вынудило Россию начать СВО для защиты народа Донбасса. По его мнению, переговоры возможны только при условии гарантий обеспечения неделимой безопасности РФ, которые должны были быть закреплены в договоре в декабре 2021 года.

"Но нам тогда продолжали лгать и рассказывать про "политику открытых дверей НАТО". Итог известен", - отметил он. 

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Страны
Россия
Украина
Чехия
Проекты
NATO
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