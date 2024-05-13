В Чечне пройдут тренировки военных из Гвинеи-Бисау

Военные Гвинеи-Бисау обладают решающим влиянием на ситуацию в своей стране.

Об этом договорились Рамзан Кадыров и Умару Сисоку Эмбало

ГРОЗНЫЙ, 12 мая. /ТАСС/. Военные из Гвинеи-Бисау приедут в Чечню для прохождения тренировок на базе Российского университета спецназа (РУС) в республике. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров после рабочей встречи с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

"Мы обсудили возможные направления взаимовыгодного сотрудничества и развития дружеских отношений. По желанию Умару Сисоку Эмбало в Чеченскую Республику приедут военные из Гвинеи-Бисау для тренировок на базе РУС", - написал он в Telegram-канале.

Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Чечню 10 мая. Глава Чечни отметил, что они посетили мемориальный комплекс "Аллея славы" имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Африканская делегация пообщалась с двумя студентами из Гвинеи-Бисау, которые учатся и работают в Грозном.

В РУС в Гудермесе инструкторы продемонстрировали президенту Гвинеи-Бисау и его делегации приемы тактической стрельбы, рассказали о работе центра и показали подготовку бойцов.

"Гости также остались под большим впечатлением от навыков владения оружием куратора РУС, начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР Адама Кадырова. Гости попросили его преподать уроки стрельбы для них и военных их страны на территории РУС, а также пригласили для совместных тренировок в Республику Гвинея-Бисау", - отметил Кадыров.

Президент Чечни отметил, что 11 мая делегация покинула территорию Чечни. По его словам, представители Гвинеи-Бисау пообещали построить проспект имени Ахмата-Хаджи Кадырова в столице страны.