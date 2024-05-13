Эксперт: переподчинение ФСВТС нужно для повышения эффективности оружейного экспорта РФ

По оценке Центра анализа мировой торговли оружием, десятки иностранных государств проявляют интерес к потенциальным закупкам российских вооружений, хорошо зарекомендовавшим себя в условиях современной высокотехнологичной войны

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Переподчинение Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) от Минобороны РФ напрямую президенту обусловлено в первую очередь необходимостью укрепления вертикали руководства российским оружейным экспортом и повышением его эффективности. Такое мнение выразил ТАСС военный аналитик, генеральный директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

"Решение президента РФ Владимира Путина замкнуть непосредственно на себя Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами является абсолютно логичным, своевременным и правильным решением в условиях складывающейся международной военно-политической обстановки и обусловлено в первую очередь необходимостью укрепления президентской вертикали в руководстве российским оружейным экспортом и повышением его эффективности", - сказал Коротченко.

По оценке ЦАМТО, десятки иностранных государств проявляют огромный интерес к потенциальным закупкам российских вооружений, хорошо зарекомендовавших себя в условиях современной высокотехнологичной войны и доказавших способность уничтожать практически всю номенклатуру новейшей западной военной техники, которой располагает киевский режим, в том числе поставленной Украине из США, Великобритании, Германии и Франции.

"Российский оружейный экспорт - это не просто продажа военной техники иностранным партнерам, а обеспечение национальной безопасности стран, которые ее приобретают. После завершения СВО на условиях политической и военной победы России на мировом рынке ожидается взрывной спрос на российские вооружения, доказавшие свои высокие тактико-технические характеристики, прошедшие доработку и модернизацию по результатам реального боевого применения в зоне боевых действий" - отметил собеседник агентства.

По его оценке, на горизонте ближайших 10-15 лет основными покупателями российских вооружений будут прежде всего страны глобального Юга, проводящие самостоятельную внешнюю и оборонную политику.

"Большинство современных независимых государств в условиях нового миропорядка откажутся от закупок западной военной техники, которая показала себя неэффективной в реальных боевых условиях на Украине. Именно эти страны, проводящие самостоятельную внешнюю и оборонную политику, станут ориентироваться в большинстве своем на закупки вооружений именно в России" - подчеркнул Коротченко.

Оптимизация работы

Аналитик пояснил, что переговоры об оружейных поставках всегда ведутся на уровне руководителей государств, однако предварительно прорабатываются именно в ФСВТС, так что новый статус этой федеральной службы позволит оптимизировать всю предконтрактную работу и оперативно решать возникающие вопросы, при необходимости информируя о них непосредственно президента РФ.

"По оценке ЦАМТО, Россия по итогам 2023 года занимает второе место [на мировом рынке вооружений]. При этом информация о зарубежных контрактах, реализуемых "Рособоронэкспортом", сегодня относится к категории особо охраняемых сведений, чтобы не подставлять заказчиков российского оружия под возможные санкции США и других стран Запада", - сказал Коротченко.

Он добавил, что реальные суммы экспортных поставок российской военной техники можно оценить на основании объявленных официально данных о портфеле заказов на $55 млрд. Исходя из существующих реалий, целесообразно для ориентира считать четыре года как срок реализации долгосрочных контрактов. Таким образом, при расчете по этой методике ежегодный объем экспорта российских вооружений должен составлять в среднем $13,75 млрд.

"Следует отметить, что санкции США не привели к ожидаемому коллективным Западом обвальному падению экспорта российского вооружения и военной техники. Более того, именно сейчас РФ нарабатывает себе богатейший экспортный потенциал на перспективу. Объем производства предприятий российского ОПК вырос в разы, и после полного выполнения целей СВО этот потенциал обеспечит значительный рост экспорта нашего вооружения и военной техники", - отметил Коротченко.

По прогнозу ЦАМТО, в перспективе следующих четырех лет после окончания специальной военной операции оружейный экспорт России может достичь $17-19 млрд в год.

Переподчинение ФСВТС

Как следует из подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа о структуре федеральных органов власти, ФСВТС больше не будет находиться в подчинении Министерства обороны РФ.

Согласно приложению к указу, где обозначена структура министерств и федеральных служб, в подчинении Минобороны остается только одно ведомство - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. ФСВТС же находится в числе федеральных служб, подчиненных президенту.