Беспилотная эволюция: какие дроны испытывают в боях на Украине

Новые аппараты могут нести самые разные системы вооружений

Беспилотники эволюционируют. На смену одноразовым FPV-дронам приходят аппараты, которые подобно самолетам и вертолетам могут нести различные системы вооружений. И Украина становится испытательным полигоном для многих мировых производителей такого рода высокотехнологичных изделий. О зарубежных дронах — носителях систем вооружений на поле боя, которые уже применяются ВСУ или планируются к «испытаниям боем» на Украине, — в материале «Известий».

Знаменитая «Баба-яга»

Наиболее известный украинский дрон многоразового использования вертолетного типа — тяжелый гексакоптер «Баба-яга». Под этим общим названием скрывается несколько похожих моделей тяжелых сельскохозяйственных беспилотников с шестью винтами с достаточно большой грузоподъемностью. Они имеют относительно большой радиус действия и систему спутниковой навигации. Могут двигаться как под управлением оператора, так и автономно по запрограммированному маршруту — такой режим полета «Бабы-яги» делает бесполезным постановку помех. Но при боевом применении со сбросом специально подготовленных боеприпасов — малогабаритных бомб — такому дрону необходимо управление оператора.

Российский солдат несет трофейный украинский беспилотник Источник изображения: Фото: AP/Russian Defense Ministry Press Service

Тяжелая «Баба-яга» может нести более 20 кг нагрузки. Это не скоростной и весьма габаритный дрон, который в принципе можно сбивать из автоматического оружия, но не всегда есть такая возможность. Беспилотники такого типа могут применяться и в темное время суток за счет мощной светодиодной подсветки. Продолжительность полета ударного аппарата не менее 20 минут, что позволяет наносить удары по переднему краю противостоящих частей или вести обстрел позиций в радиусе нескольких километров.

Для «Бабы-яги» в кустарных, и не только, условиях создаются боеприпасы на базе гранат ВОГ для подствольных гранатометов, а также выпускаются бомбы на базе мин 82-мм минометов. Необычность ситуации с такими дронами в том, что они доступны сегодня для Украины на мировом рынке, а доработать их в боевые аппараты для сброса боеприпасов можно, условно, в гаражных мастерских. В общем, это вполне опасный и относительно недорогой дрон-бомбардировщик, с которым в принципе можно бороться, если обладать соответствующими навыками стрельбы по движущимся объектам и заранее его обнаруживать.

Беспилотный стартап

В отличие от переделанной для военного применения «Бабы-яги» есть и совершенно другие дроны, которые изначально создавались как система вооружений и, судя по всему, именно на Украине будут проходить испытания боем. Речь о семействе американских дронов стартапа Feloni — Felon 1.0 и Felon X.

Фото: defence-industry.eu Источник изображения: iz.ru

Это два подобных и относительно мощных квадрокоптера, которым почему-то не удалось пройти полноценную программу испытаний у себя на родине, но которым нашлось место на Украине. У Felon 1.0 — сменный модуль вооружения, которое по умолчанию представлено автоматом калибра 5,56 мм с магазином с патронами. У автомата несколько степеней свободы, и, конечно, сам дрон может как угодно менять свое положение в пространстве.

Второй, Felon X, несет противотанковую ракету Spike с лазерным наведением, которая по своей боевой эффективности подобна ракетам, применяемым дронами типа Bayraktar, и сопоставима по воздействию с управляемой противотанковой FGM-148 Javelin. Масса боевой части ракеты Felon X 450 г — для поражения хорошо бронированного танка это, возможно, немного, но легкобронированную технику они могут уверенно поражать, да и танкам также могут создать определенные проблемы.

В основе обоих вариантов дрона — квадрокоптер с относительно большой продолжительностью полета (до 42 минут), который оснащен спутниковой системой навигации в сочетании с возможностью управления оператором. Дальность применения — до 20 км, именно на таком расстоянии обеспечивается связь с аппаратом.

Беспилотник оборудован несколькими типами видеокамер, включая инфракрасную камеру, что позволяет вести наблюдение днем и ночью, определять живые или нагретые объекты, обеспечивать прицельный огонь. Аппарат несет также лазерный дальномер, который может выполнять подсветку цели для управляемой ракеты второго варианта Felon X. Размеры — 56х65 см, т.е. это достаточно крупный аппарат. Мощные двигатели позволяют ему сохранять устойчивость при ветре скоростью до 27 м/с.

Фото: Global Look Press/Mykhaylo Palinchak Источник изображения: iz.ru

Конечно, основная особенность дронов этого типа — в многократности и универсальности их использования. Организация летающей огневой поддержки непосредственно из окопа с управлением передовым пехотным подразделением выглядит достаточно перспективным методом ведения боевых действий. Вооруженные автоматическим стрелковым оружием аппараты могут выполнять разведывательные или охранные миссии по обороне периметра. Могут помогать пехоте в условиях разноуровневого городского боя. Опять же компания-разработчик декларирует «умное» автоматизированное взаимодействие нескольких таких беспилотников, что позволит проводить совместные операции группой дронов.

Конечно, «чудо-оружия» не существует и часть заявленных удивительных функций может оказаться после проверки в реальных условиях совершенно невостребованными фичами для буклетов и выставок. Но факт остается фактом — технический прогресс в области дронов развивается стремительно, и вполне вероятно, что скоро мы увидим еще более экзотические и причудливые изделия и на поле боя. Вряд ли они что-то изменят для ВСУ.

Дмитрий Корнев