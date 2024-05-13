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ТАСС

Маск заявил, что очередной испытательный полет Starship может состояться через 3-5 недель

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/SpaceX

Глава SpaceX опубликовал фотографию корабля, написав, что идет подготовка к его полету

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Компания SpaceX планирует в течение трех-пяти недель осуществить четвертый испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Об этом сообщил, глава SpaceX Илон Маск.

Он опубликовал в X (ранее Twitter) фотографию корабля, написав, что идет подготовка к его полету. Один из пользователей поинтересовался в комментарии, когда состоится четвертый полет и каких целей планирует добиться Маск в результате нового запуска. "Вероятно, через 3-5 недель. Цель в том, чтобы корабль прошел зону максимального нагрева [корпуса] или хотя бы пролетел дальше, чем в прошлый раз", - ответил предприниматель.

Третий испытательный полет состоялся в марте 2024 года. Тогда SpaceX сообщила о потере Starship на 49-й минуте полета при входе аппарата в атмосферу на высоте 77 км. Предыдущие две попытки SpaceX запустить прототип Starship на околоземную орбиту также закончились неудачами.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну, Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. 

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