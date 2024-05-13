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ТАСС

В НАТО заявили об отсутствии планов направить войска на Украину

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Учения сил НАТО в Польше
Учения сил НАТО в Польше.
Источник изображения: belvpo.com

Заместитель генерального секретаря блока Мирча Джоанэ отметил, что страны-члены по-прежнему заинтересованы в поддержке Киева

БУХАРЕСТ, 11 мая. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал недавние высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину, заявив, что у альянса нет таких планов.

"Президент Франции говорит о настоятельной необходимости продолжать поддерживать Украину. На уровне НАТО, где решения принимаются консенсусом, у нас нет в этот момент ни планов, ни политического намерения развернуть силы НАТО на Украине. На уровне альянса мы по-прежнему заинтересованы в поддержке Украины всем, чем можем, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы эта война не превратилась в еще больший конфликт между НАТО и Россией", - сказал Джоанэ в городе Арад (запад Румынии), где представил свою книгу "Сражение за будущее Румынии. Мысли румына на верхушке НАТО". Его слова приводит агентство Аджерпрес.

"Недавние решения об обучении [украинских летчиков] и предоставлении самолетов F-16 связаны с нынешней ситуацией в войне, поэтому я думаю, что речь идет не о пересечении красных линий, а о развитии динамики этой войны", - продолжил замгенсека. Он отметил, что не может сказать, сколько времени продлятся военные действия на Украине, но "в этот момент все признаки указывают на продолжение этой войны".

Говоря о предстоящих в Румынии выборах, Джоанэ высказал мнение, что "нынешнее политическое предложение не очень убедительно" для многих румын и он чувствует в обществе "желание глубоких перемен".

Румынские СМИ утверждают, что Джоанэ уже давно ведет предвыборную кампанию, претендуя на пост президента страны. Сам он говорит, что ответит на вопрос о том, намерен ли баллотироваться, после того, как покинет должность в НАТО. При этом срок его полномочий истекает в октябре, а президентские выборы в Румынии намечены на сентябрь. 

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