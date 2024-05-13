"Можно обменять на что-то". Президент Чехии о членстве Украины в НАТО

Военнослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области.

Павел: Украина может вместо членства в НАТО получить гарантии безопасности

МОСКВА, 11 мая/ Радио Sputnik. Украина в ходе переговоров с Россией могла бы отказаться от вступления в НАТО, получив взамен гарантии безопасности от партнеров, включающие присутствие их войск на ее территории, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью австрийской газете Die Presse.

"Впоследствии можно вести переговоры, потому что членство Украины в НАТО можно обменять на что-то. Например, на гарантии безопасности, когда речь идет о военном присутствии", – цитирует Павела "Коммерсантъ".

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США призвали "сделать трудный выбор" ради мира на Украине.