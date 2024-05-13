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Вестник Мордовии

Российская армия устроила настоящую бойню артиллерии ВСУ

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Украинские неонацистские формирования несут гигантские потери в боевой технике и личном составе. Как сообщает один из самых известнейших ресурсов, занимающихся подсчетом и систематизацией наносимому ВСУ урона, сайт Lostarmour, в последние сутки враг потерял 1620 боевиков.

Также поставлен своеобразный рекорд по потерям вражеской артиллерии. Всего уничтожено 46(!) единиц самоходных и буксируемых гаубиц. Среди них - современные CAESAR и Krab французского и польско-южнокорейского производства соответственно. Если говорить о первой, то сожжена одна единица, вторых - уже четыре. Досталось и САУ типа М109 Paladin - 2, 2С1 "Гвоздика" - 6, AS-90 Braveheart - 1 и 2С22 "Богдана" - 1.

Из буксируемых ожидаемо наибольшие потери в устаревших, выпущенных во времена СССР Д-30 - 12, затем следуют Д-20 - 7, "Мста-Б" - 5, американские М198 - 1 и M777 - 2.


Видео: Северный ветер: Бесстрашные


Кроме того, противник лишился реактивных систем залпового огня: RM-70 Vampire - 2, БМ-21 "Град" - 1, "Верба" - 1.

Как отмечает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин, в настоящее время у ВСУ имеется большой дефицит в дальнобойных артиллерийских боеприпасах, поэтому они вынуждены значительно ближе, чем раньше, передвигаться к линии боевого соприкосновения, подставляясь под удары артиллерии и дронов-камикадзе Российской армии.

"У нас появилась прекрасная возможность значительно проредить состав артиллерийских подразделений киевского режима", - замечает он.

Алексей Брусилов

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Страны
Россия
США
Украина
Южная Корея
Продукция
M109
Гвоздика
Град РСЗО
Компании
M777
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