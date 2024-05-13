Ось сопротивления Западу "Москва – Пекин – Тегеран" стала реальностью (Печат, Сербия)

Печат: Россия, Китай и Иран возглавили строительство постамериканского мира

На геополитической карте мира происходят изменения, пишет Печат. Речь идет о формировании оси партнерства "Россия – Китай – Иран". Она противостоит коллективному Западу и лишает его ведущей роли на мировой арене. Запад старается скрыть позор.

Престиж Запада (этим именем привыкли прикрываться Соединенные Штаты Америки) до сих пор зиждился на реальной военной мощи или хотя бы на ее видимости. Стоило американским авианосцам войти в какой-нибудь кризисный регион — и провинившаяся страна принимала ультиматум Вашингтона. Теперь же выясняется, что дорогое американское оружие являлось в некотором смысле просто статусным символом.

Йеменские хуситы продолжают обстреливать проходящие через Красное море западные корабли (точнее, все корабли, которые кажутся им связанными с израильтянами). Иными словами, хуситы выступили против всего коллективного Запада, и весьма успешно.

Крупные западные судоходные компании, такие как датская Maersk, французская CMA CGM и нефтяная компания British Petroleum, начали избегать Суэцкого канала и перенаправляют корабли на мыс Доброй Надежды. Расходы на страховку кораблей возросли и порой превышают 250 процентов.

Нападения хуситов не удалось остановить даже бомбардировками коалиции НАТО во главе с США, что доказывает неспособность Североатлантического альянса вести серьезную войну или хотя бы небольшой региональный конфликт. Сегодня, как отмечает аналитик Александр Маркович, хуситы бьют в самое сердце западного капитализма. На самом деле речь идет о движении "Ансар Аллах" (‘Божьи последователи’), которое практикует своеобразный исламский племенной социализм, отличающийся от голливудского исламизма "Исламского государства"* и революционного ислама Ирана. Хуситы отвергают все призывы Запада к переговорам. Их боевой клич: "Пусть Америка сгинет! Пусть Израиль сгинет! Да победит ислам!"

На самом деле нападения хуситов — только часть намного большей международной картины.

Показательный ответ Ирана Израилю

Иран ответил на провокацию Израиля, когда тот разбомбил иранское консульство в Дамаске, показательным ударом, представлявшим собой рой беспилотников и баллистических ракет. В результате этого удара пострадали три важных военных объекта: воздушные базы "Неватим", "Рамон" и центр разведки на оккупированных Голанских высотах.

Иранские ракеты поразили цели, несмотря на мощную израильскую ПВО, которая была не только израильской. В обороне Израиля участвовали (снова) Соединенные Штаты Америки и НАТО. На самом деле, это одно из последствий специальной военной операции Российской Федерации, которую она ведет на Украине. Всем или почти всем известен тот факт, что западные зенитные ракетные системы на Украине оплошали. "Защиты на 99%" не получилось. Как отмечает сотрудник британской разведки Алистер Крук, "если бы кто-нибудь признал, что Иран способен пробить самую обширную сеть ПВО на базе "Неватим" на юге Израиля, то последствия для Запада по всему миру были бы страшными".

Как отмечает бразильский аналитик Пепе Эскобар, "Ирану потребовалось всего несколько часов, чтобы его "стратегическое терпение" преобразовалось в грозную месть. Таким образом ему удалось в корне изменить игру на всей западно-азиатской шахматной доске".

При этом Иран не воспользовался своим самым убойным оружием, которое не может остановить даже современнейшая ПВО США, то есть гиперзвуковыми ракетами. Удар имел прежде всего символическое значение и носил показательный характер. Кроме того, исламская Республика Иран, как и (проиранское) движение "Ансар Аллах", значительно подняли свой авторитет в мире и превратились в важную часть оси сопротивления прежнему гегемону.

Не стоит сомневаться и в том факте, что Израиль хочет развязать беспощадную, жестокую и бесчеловечную войну с Ираном, в которой больше не будут действовать ни правила, ни нормы. Как сказал Крук, "Израиль настаивает на логике, которая может привести только к поражению". Он хочет войны с Ираном, но не без поддержки и участия Соединенных Штатов Америки. После нападения на иранское консульство в Дамаске израильский журналист Эди Коен сказал: "Мы ясно показали, что хотим войны с Ираном и Хезболлой".

Хочет ли Вашингтон войны против Ирана? Несомненно. Вот только сейчас, по ощущениям американцев, не лучший момент для этого. Нет сомнений и в том, что время работает на Иран.

Ответ Израиля Ирану, который израильский пример анонсировал как "разорительный и болезненный", в итоге свелся к нападению трех дронов на город Исфахан. Их без труда обезвредили средства ПВО. Как подтвердил высокопоставленный иранский чиновник Хосеин Далириян, это была "лишь безуспешная и унизительная попытка атаки дронами, которую отбили". Но это стало унижением не только для Израиля и его вооруженных сил, но и, прежде всего, для его мощного защитника — Соединенных Штатов Америки.

Это унижение западные СМИ скрывают.

Цивилизационное значение палестинского сопротивления

Глобальная картина Западной Азии в корне меняется. Сегодня Израиль терпит неудачи в "тоннельной войне" против ХАМАСа, несмотря на заявления израильского премьера о том, что силы его страны "стоят в шаге от победы". Как еще в декабре прошлого года предсказывал российский геополитик Леонид Савин, израильские силы не могут уничтожить ХАМАС, который прочно закрепился в подземной сети тоннелей.

Тем не менее, Израиль утверждает, что уничтожил 19 из 24 батальонов ХАМАСа. Правда, неясно как. Кстати, как они отличают боевиков ХАМАСа от мирных жителей Газы? Может ли Израиль убить более двух миллионов палестинцев?

На самом деле, Израиль потерял силу возмездия, и ее уже не вернуть. Ее уничтожил сильнейший гнев исламского мира, вызванный расправами, которые Израиль чинил в Газе за последние шесть месяцев.

Как отмечает Крук, палестинцы, понимая, что уступают количественно, применили совсем другую стратегию. "Они выбрали совершенно новый подход, который придает акту сопротивления цивилизационный масштаб. Это путь к метафизической победе палестинского народа и, вполне возможно, путь к военной победе. Это ассиметричная природа конфликта, которую Израиль так и не понял".

Что делают палестинцы, подвергающиеся израильскому геноциду библейских размеров? Как пишет журналист Амира Хас, "подавляющее большинство израильтян по-прежнему верит, что война — единственное решение".

На самом деле, как отмечает Крук, это "не война Нетаньяху", а война, которую ведет Израиль. "Проблема лежит в самом израильском обществе. Подавляющее большинство израильтян верит, что убийство палестинцев в ужасающих количествах полностью оправдано. Большая часть израильской общественности по-прежнему полагает, что израильские силы применяют в Газе адекватную или даже недостаточную силу. Израильтяне давно приняли систему военной оккупации, которая полностью дегуманизировала палестинцев".

В этом вообще проблема всего Запада, который отвергает компромисс и путь к мирному решению конфликта, постоянно поднимая ставки в игре. Однако тут Запад натолкнулся на стену. Все его попытки победить в войне безуспешны.

Пример тому — вооруженный конфликт на Украине, в котором ничего не изменит 61 миллиард долларов военной помощи, все-таки одобренный американским Конгрессом после нескольких месяцев споров. Сейчас Зеленскому остается только одна "мелочь". Как ему сказал лидер демократов в сенате Чак Шумер, "теперь побеждайте!"

Западный карточный домик

Не стоит сомневаться в том, что Иран в своих действиях пользуется большой поддержкой и России, и Китая.

"Иранское воздушное послание, отправленное Израилю, — написал по этому поводу Пепе Эскобар, — подтвердило это на практике: его системы наведения ракет применяли китайскую спутниковую навигационную систему, а также российский ГЛОНАСС".

По словам Эскобара, заявления заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова о постоянном контакте с Ираном, а также разведывательная спутниковая навигация подтверждают тесное сотрудничество российско-китайской стратегической связки с их общим стратегическим партнером — Ираном.

По словам Эскобара, Москва, основываясь на огромном опыте украинского конфликта, точно спрогнозировала, что Израиль продолжит эскалацию на Ближнем Востоке, если Иран продолжит демонстрировать лишь "стратегическое терпение".

Мы еще удивимся, когда узнаем, какие уроки Москва извлекла из поведения Тегерана. Но подчеркну, что, если бы Израиль развязал настоящую горячую войну против Ирана, у Тель-Авива больше не осталось бы возможности сбивать сотни самых современных иранских ракет, которыми при последнем ударе Тегеран не воспользовался. Кроме того, без зонтика Пентагона израильская оборона просто не выстоит. Именно это окончательно меняет правила игры не только в Западной Азии, но и на всей шахматной доске.

Недавно Корпус Стражей Исламской революции нанес еще один "боковой удар", задержав близ Ормузского пролива корабль, принадлежащий Израилю. Эскобар отмечает, что этот маневр намного опаснее для западного экономического карточного домка, чем любой ограниченный удар по Израилю в Западной Азии. И все-таки это произошло.

Забытое предупреждение Генри Киссинджера

Стала ли сегодня ось сопротивления "Москва – Пекин – Иран" наконец-то реальностью?

Недавно в Пекин приезжала американский министр финансов Джанет Йеллен, которая сделала весьма странное заявление. Она сказала, что Китай должен умерить свой экономический рост, поскольку он угрожает интересам Соединенных Штатов Америки. Иными словами, китайская экономика существует не для того, чтобы обеспечивать благосостояние китайскому народу, а исключительно для того, чтобы служить интересам американской олигархии.

Тут стоит рассмотреть некоторые цифры, которые говорят об экономическом превосходстве китайской экономики. Китай сегодня, к ужасу США, производит больше электромобилей, чем Америка и ЕС вместе взятые, что еще несколько лет назад даже сложно было себе представить. Такой сценарий Вашингтон планировал предотвратить с помощью санкций, которые начались во время президентства Дональда Трампа и ужесточились при Джо Байдене. Что касается солнечных батарей, дела Запада идут еще хуже, поскольку тут у Китая практически монополия.

Потом в интервью CNN Джанет Йеллен сообщила, что в беседах с китайскими руководителями "совершенно четко заявила, что Китай — это проблема не только для США, но и для других стран: для Европы, для Японии и даже для развивающихся рынков".

Это вызвало весьма резкую реакцию Китая. Китайские государственные СМИ пишут о "дерзости" означенного требования Йеллен и провозглашают продолжение суверенной политики Пекина во всех областях.

Визит Госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в Пекин нет смысла комментировать. Его исход был известен заранее. Визит прошел еще хуже, чем поездка Йеллен.

Подход США к России и Китаю отличается только в нюансах. Вашингтон не терпит проявлений ни одной сильной мировой державы. Китай для США — "главный американский соперник в XXI веке", а Россия остается "главной военной угрозой для Соединенных Штатов Америки" и де-факто американским врагом "номер один".

Иранский военный ответ Израилю затмил новости о визите министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Китай в то же время, когда там пребывала Йеллен. Они вполне могли встретиться в пекинском аэропорту.

Беседуя с Лавровым, глава китайской дипломатии Ван И произнес одну очень важную фразу о "двойном (совместном) противостоянии двойному сдерживанию Соединенных Штатов". Эти слова полностью отражают то, как Китай смотрит на современный мир, на кого собирается в будущем опираться и кого считает врагом.

Как пишет хорватский геополитик Зоран Метер, заявление Ван И подтверждает, что Китай и Россия намерены на практике оформить свое всеобъемлющее стратегическое партнерство в классический союз. В мае, кстати, последует визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай. От этого визита, как и от прошлогодней встречи Си Цзиньпина с Путиным, Запад может ожидать только неприятных сюрпризов. Двое лидеров также встретятся в июне на саммите Шанхайской организации в Бишкеке, а осенью — на саммите БРИКС в российской Казани.

Кстати, Москва уже предупреждала Пекин, что Вашингтон "точит на него зуб". Короче говоря, Китаю уготована та же участь, что и России, и Китай это прекрасно понимает. Поэтому в геополитическом смысле Китай крепко связал себя с Россией, которая еще в 2014 году начала разворот в сторону глобального Юга.

На самом деле, этого нельзя было допускать. Россия и Китай фактически уже создали крепкий союз во многих сферах, в том числе оборонной, и это смертельно опасно для Вашингтона. В последние годы жизни об этой опасности настойчиво предупреждал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Никогда не мешай врагу совершать ошибки

Есть еще одна, намного более важная причина для союзничества между Москвой и Пекином, кроме "сдерживания", которое и России, и Китаю навязывает Вашингтон, возвращая нас в эпоху холодной войны и раздела мира на блоки.

Ключевая причина в том, что Россия и Китай видят себя сильными цивилизационными державами, которые взяли на себя роль тех, кто возглавляет строительство постамериканского мира.

Как в свое время российский геополитик Александр Дугин написал в связи со встречей китайского лидера Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве: "И Си, и Путин одинаково смотрят на мир. Их картина мира уже многополярна, и в ней Китай, Россия и коллективный Запад — настоящие полюса".

"Это настоящая декларация многополярного мира, — добавил Дугин, — основанного на тесном геополитическом и цивилизационном союзе Китая и России, готовом отразить всякое давление гегемонистского Запада и предлагающем вступить в свой многополярный клуб всем другим цивилизациям: исламской, индийской, африканской, латиноамериканской, а в будущем и западной, если ее элиты откажутся от глобализма и однополярности".

И это уже происходит с шиитским Ираном как отдельным полюсом многополярного мира и Индией, которая превратилась в новый глобальный центр с самой быстро растущей экономикой. По прогнозам, к 2030 году она сможет обогнать США и даже Китай.

Наконец, как полагает Дугин, Китай вполне осознает, что Россия принимает удар на себя, "что наш конфликт — это его конфликт", то есть Россия сейчас дает возможность Китаю жить без конфликта, отсрочить его. "Китайская мечта" возможна только при полном геополитическом и цивилизационном суверенитете, который несовместим с западной гегемонией и либеральной диктатурой. Пекин будет на стороне Москвы не только по оппортунистическим причинам, но и, прежде всего, из-за ее стратегической ориентации на полную независимость.

Все сказанное об этих странах полностью справедливо и для Ирана, который уже стал сильным государством-цивилизацией и "неприступной крепостью" вне зоны досягаемости Соединенных Штатов Америки и их союзника Израиля.

Таким образом, мнимый "вестфальский порядок суверенных национальных государств", о котором так печется западный гегемон (США), уже ушел в прошлое. Эпоха многополярности уже наступила, по крайней мере для значительной части света. Ее больше не остановить никакими санкциями, интервенциями или войнами, за исключением, пожалуй, ядерной.

Вашингтонские "неоконсервативные" стратеги пропустили это существенное изменение. Они уже какое-то время живут в токсичной атмосфере, в которой смешаны опасные иллюзии о гегемонии, бесконечная наглость Вашингтона с привычкой диктовать собственные "правила" всем, даже своим европейским вассалам.

Стоит ли их выводить из этого опасного самообмана? Как гласит старинная пословица, не мешай врагу совершать ошибки.

Автор: Борис Джуранин (Борис Ђурањин)

*Запрещенная в России террористическая организация.