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Военное обозрение

Закупкой индийских ракет BrahMos интересуются страны Азии, имеющие на вооружении истребители Су-30

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Источник изображения: topwar.ru

В первую очередь закупкой индийских ракет Brahmos интересуются страны Азии, имеющие на вооружении истребители Су-30. В комплексе эти два изделия могут стать смертоносным комплексом, способным точно поражать цели на дальних дистанциях.

Об этом рассуждает в своей статье обозреватель индийской газеты The EurAsian Times Риту Шарма.

Она напоминает, что первоначальная дальность действия сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, разработанной в рамках индо-российского совместного предприятия, составляла 290 километров. В 2023 году ВВС Индии успешно испытали версию изделия увеличенной дальности с радиусом действия 450 км, установленного на истребитель Су-30МКИ. Если учесть, что боевой радиус самолета составляет 1,5 тысячи километров, то получим довольно дальнобойное и эффективное оружие. Тем более, что ракета способна лететь со скоростью 2,8 Маха, то есть в три раза превышающей скорость звука.

Источник изображения: topwar.ru

В составе своих военно-воздушных сил истребители Су-30МКИ используют Малайзия, Индонезия и Вьетнам. На недавно прошедшей выставке Defence Services Asia в Куала-Лумпуре представитель BrahMos Aerospace сообщил, что предложил продукцию компании партнерам из этих трех стран, и они ею заинтересовались.

Крылатая ракета BrahMos, которая может быть не только воздушного, но также наземного и морского базирования, является продуктом сотрудничества российского «НПО машиностроения» и индийской Организации оборонных исследования и разработок (DRDO). Ее первые испытания состоялись в 2001 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индия
Индонезия
Малайзия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Компании
BrahMos Aerospace
DRDO
НПО машиностроения
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