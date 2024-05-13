Готова ли Европа постоять за себя сама? (The Week, Великобритания)

The Week: оборонные бюджеты европейских стран достигли беспрецедентных значений

Есть риск, что в случае конфликта Европа может погибнуть, пишет The Week. США не готовы обеспечивать ее безопасность. Поэтому Европе следует сплотиться и защитить себя самостоятельно. А сумеет ли она — большой вопрос, на который автор ответа не дает.

Европа должна суметь не дать себя в обиду. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после десятилетий зависимости от США и НАТО в военных вопросах континент должен выстроить “более мощную, всеобъемлющую европейскую оборону”. Это означает наращивание промышленного потенциала и развитие собственного противоракетного щита. Российская спецоперация на Украине явственно подчеркнула эту насущную необходимость, заявил Макрон: “Есть риск, что наша Европа может погибнуть. Мы не готовы противостоять этим рискам".

Еще одним ингредиентом этого коктейля может стать ядерное оружие. У Франции уже есть свой атомный арсенал, напомнила газета The Wall Street Journal. Возможно, настала пора “европеизировать” это оружие, чтобы защитить от нападения союзников, заявил Макрон. “Это сдерживание придаст европейской обороне убедительности”, — заявил он в интервью. Другие европейские страны могут с готовностью пойти ему навстречу: по некоторым сообщениям, часть немецких чиновников надеется, что Франция и Великобритания прикроют континент своим ядерным зонтиком, “если США откажутся выполнять эту роль”.

Над высказываниями Макрона довлеют намерения Вашингтона (или, наоборот, их отсутствие). В следующем году в Белый дом может вернуться бывший президент Дональд Трамп, и он явственно намекнул на свою антипатию к НАТО. “Макрон не питает иллюзий насчет готовности США обеспечивать европейскую безопасность”, — заявил Жерар Аро (Gérard Araud) в блоге Атлантического совета. Даже если президент Джо Байден благополучно переизберется, со стороны Америки следует ждать некоего “размежевания” — резкого при Трампе, постепенного при Байдене.

Что считают комментаторы?

“Европейцам необходимо сплотиться ради обороны”, — заявила Кейт Хансен Бундт (Kate Hansen Bundt) из Европейского фонда Карнеги за международный мир*. Но это должно происходить в контексте “прочной европейской опоры” НАТО, а не подхода, ставящего во главе угла одну лишь Европу. После Брексита Великобритания вышла из Европейского союза, но осталась частью НАТО, поэтому продвижение оборонной стратегии, ориентированной сугубо на ЕС, автоматически исключит “мощнейшую военную державу Европы". Чтобы мечта Макрона стала реальностью, ведущую роль в координации “истинно европейских возможностей” в рамках НАТО предстоит взять на себя Франции. “Однако перспективы и представления — это одно, но конкретные действия — вот что важно”, — заключила она.

Макрон призывает к “европейской безопасности и стратегической автономии” с тех пор, как впервые вступил в должность в 2017 году, напомнили Карин Геру (Carine Guerout) и Джейсон Мойер (Jason C. Moyer) из Центра Вильсона**. Российская спецоперация на Украине окончательно сформировала его намерения и приблизила их к реальности. Сейчас военные бюджеты достигли беспрецедентного уровня. В своей последней речи Макрон зарекомендовал себя “разрушителем” сложившегося за десятилетия подхода к механизмам европейской безопасности. “Он не только не приемлет нынешний порядок, но и открыто ставит его под сомнение”, — заключили они.

Французский лидер “полон решимости оказать долгосрочное давление на ЕС”, считает Аня Нуссбаум (Ania Nussbaum) из Bloomberg. По ее мнению, у Макрона “хорошие перспективы для защиты интересов Европы”, но следующий шаг требует, чтобы “идеологические победы воплотились в конкретные действия”. А с этим могут возникнуть трудности. Коллеги Макрона считают, что у него лучше получается бравировать своими достижениями, чем заниматься тихой дипломатической координацией со своими коллегами. И хотя сама Франция увеличила оборонное производство, континент в целом далек от той “военной экономики”, которую Макрон провозгласил еще летом 2022 года.

Что дальше?

Некоторые подвижки всё же есть. На прошлой неделе Великобритания пообещала нарастить оборонный бюджет на 75 миллиардов фунтов стерлингов в течение шести лет, чтобы надавить на европейских союзников и убедить их собственным примером, сообщает журнал Politico. “Мы не можем вечно рассчитывать, что Америка заплатит любую цену или взвалит на себя любое бремя, если мы сами не захотим идти на жертвы ради собственной безопасности”, — заявил премьер-министр Риши Сунак в ходе визита в Польшу.

Но когда именно Европа сможет постоять за себя сама (и сможет ли вообще), неизвестно. “Многие официальные лица в ЕС считают, что в настоящее время убедительной альтернативы военному зонтику США попросту не существует”, — сообщил телеканал NBC News. Но Макрон убежден, что у континента нет иного выбора, кроме как подготовиться самостоятельно. “У США всего есть два приоритета: во-первых, сама Америка, а во-вторых, китайский вопрос, — заявил он. — Европейский же вопрос в число геополитических приоритетов не входит”.

Автор: Джоэл Мэтис (Joel Mathis) — независимый журналист, проработал девять лет комментатором RedBlueAmerica, где вел колонку с либеральными контрдоводами. Публиковался в журналеThe National Geographic и изданияхThe Kansas City Star и Heatmap News.

*Организация внесена в реестр иноагентов Минюста РФ.

**Деятельность организации признана Генпрокуратурой РФ нежелательной на территории России.