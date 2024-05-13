Business Insider: Американские военные не готовы к потенциальной войне дронов

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Вооружённый конфликт на Украине показал, что совершенно на новый уровень вышло использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе военных действий, пишет американское издание Business Insider.

Однако вооружённые силы Соединённых Штатов, несмотря на всю свою мощь, не достаточно готовы к потенциальной войне с использованием многочисленных дронов, считают авторы издания.

В следующем крупном вооруженном конфликте против американских вооруженных сил может легко участвовать враг, вооруженный сотнями тысяч дронов, возможно, в виде автономных группировок, поскольку передовые технологии не стоят на месте, отмечает Business Insider.

По словам австралийского генерала Мика Райана, США, безусловно, обладают потенциалом для создания подходящей защиты от дронов, но у них нет надлежащего опыта, в отличие от сторон конфликта на Украине.

Лишь около десяти лет назад США начали сталкиваться в бою с грубыми ударами дронов, когда их стала использовать группировка ИГИЛ (признана в РФ террористической и запрещена). А сегодня американские военные регулярно сталкиваются с атаками беспилотников на Ближнем Востоке, особенно со стороны проиранских группировок.

Растущее использование небольших дронов за последнее десятилетие подтолкнуло вооруженные силы США, которым десятилетиями не приходилось особо беспокоиться об атаках с воздуха, попытаться адаптироваться, пишет американское издание.

В начале 2020 года Пентагон создал Объединенное управление по противодействию малым беспилотным авиационным системам для координации ответных мер, которое должно было заниматься разработкой технологий борьбы с дронами и обучение солдат использованию их в бою.

С тех пор ведомство тесно сотрудничает с оборонной промышленностью и проводит мероприятия по демонстрации различных систем, способных противостоять БПЛА.

Помощник министра армии по закупкам, логистике и технологиям Дуг Буш ранее заявил, что в бюджете на предстоящий финансовый год планируется выделить около 450 миллионов долларов на программы борьбы с БПЛА.

По словам авторов издания, американские военные осознают, что в потенциальном конфликте с Китаем беспилотники могут сыграть не последнюю роль, а в прошлом году Пентагон обнародовал перспективный план по использованию тысяч автономных бесплатных систем для противодействия Китаю. Кроме того, американцы могут столкнуться с такого рода угрозой и в случае конфликта с Россией и Ираном, отмечают военные эксперты в США.

Американские военные не так готовы к крупномасштабному конфликту с дронами, как хотелось бы

— сказал директор по исследованиям американского аналитического «Центра по вопросам безопасности» Пол Шарр.