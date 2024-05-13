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Интерфакс-АВН

Путин подписал указ о структуре правительства, у премьера останется 10 замов, но нет позиции вице-премьера-главы Минпромторга

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Ильин

Москва. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства в субботу.

В указе отмечается, что "председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации".

Таким образом, президент сохранил число заместителей главы правительства, но изменил количество тех, кто совмещает должности за счет исключения позиции вице-премьера - главы Минпромторга РФ. Ее до отставки правительства занимал Денис Мантуров.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
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