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ТАСС

Президент Чехии назвал маловероятной способность Киева вернуть утраченные территории

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Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел.
Источник изображения: EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

ВЕНА, 11 мая. /ТАСС/. Киевские власти вряд ли смогут вернуть под свой контроль утраченные территории в обозримом будущем. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

"Маловероятно, что Украина сможет вернуть себе всю свою территорию в пределах международно признанных границ, по крайней мере, в обозримом будущем. Украинцы сегодня признают, что такого результата вряд ли удастся достичь в ближайшем будущем. Когда военные действия прекратятся, начнутся переговоры. Эти дискуссии потребуют значительных дипломатических навыков и политического давления", - сказал политик в интервью газете Die Presse.

В 2011-2012 годах Павел являлся заместителем начальника Генштаба ВС Чехии, в 2012-2015 годах - возглавлял его. В 2015-2018 годах он был председателем Военного комитета НАТО (первый представитель восточноевропейского государства на этой должности). 

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Страны
Украина
Чехия
Проекты
NATO
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