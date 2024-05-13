Президент Чехии назвал маловероятной способность Киева вернуть утраченные территории

ВЕНА, 11 мая. /ТАСС/. Киевские власти вряд ли смогут вернуть под свой контроль утраченные территории в обозримом будущем. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

"Маловероятно, что Украина сможет вернуть себе всю свою территорию в пределах международно признанных границ, по крайней мере, в обозримом будущем. Украинцы сегодня признают, что такого результата вряд ли удастся достичь в ближайшем будущем. Когда военные действия прекратятся, начнутся переговоры. Эти дискуссии потребуют значительных дипломатических навыков и политического давления", - сказал политик в интервью газете Die Presse.

В 2011-2012 годах Павел являлся заместителем начальника Генштаба ВС Чехии, в 2012-2015 годах - возглавлял его. В 2015-2018 годах он был председателем Военного комитета НАТО (первый представитель восточноевропейского государства на этой должности).