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ТАСС

ФСВТС вывели из подчинения Минобороны РФ

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ФСВТС
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Источник изображения: web.archive.org

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) больше не будет находиться в подчинении Министерства обороны РФ. Это следует из подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа о структуре федеральных органов власти.

Согласно приложению к указу, где передается структура министерств и федеральных служб, в подчинении Минобороны остается только одно ведомство - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. ФСВТС же находится в числе федеральных служб, подчиненных президенту. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
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