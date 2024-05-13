ФСВТС вывели из подчинения Минобороны РФ

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) больше не будет находиться в подчинении Министерства обороны РФ. Это следует из подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа о структуре федеральных органов власти.

Согласно приложению к указу, где передается структура министерств и федеральных служб, в подчинении Минобороны остается только одно ведомство - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. ФСВТС же находится в числе федеральных служб, подчиненных президенту.