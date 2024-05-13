В ФРГ предложили защитить часть воздушного пространства Украины с территории НАТО

Газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отметила, что парламентарии тем самым поддержали инициативу известного в ФРГ специалиста по военным вопросам Нико Ланге

БЕРЛИН, 11 мая. /ТАСС/. Депутаты Бундестага, ведущие эксперты в области безопасности Христианско-демократического союза (ХДС), Свободной демократической партии (СвДП) и "Зеленых" считают возможным обеспечить защиту части воздушного пространства Украины с территории стран НАТО. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Как пояснило издание, парламентарии тем самым поддержали инициативу известного в ФРГ специалиста по военным вопросам Нико Ланге. С его точки зрения, благодаря западным системам ПВО, установленным на границах Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, можно было бы "создать безопасную зону шириной до 70 км".

"Это разгрузило бы украинскую противовоздушную оборону и позволило бы ей защищать фронт", - заявил изданию депутат Бундестага Родерих Кизеветтер (ХДС). При этом, по его мнению, западные системы могли бы сбивать "российские беспилотные летательные аппараты". Парламентарий считает, что пример отражения атаки беспилотников Ирана на Израиль, в котором участвовали силы США, Великобритании, Франции и других стран, якобы показывает, что они в таком случае не обязательно становятся стороной конфликта.

Маркус Фабер из СвДП отметил, что "воздушное пространство над пограничными районами Украины в принципе можно было бы защитить посредством систем ПВО на территории НАТО". Однако он указал на то, что уже сейчас у альянса осталось мало батарей ПВО и ракет. В этой связи, считает депутат, нужно обеспечить необходимое количество боеприпасов на долгосрочную перспективу. "В случае соблюдения этого условия я считаю это [защиту части воздушного пространства Украины с территории НАТО] возможным", - сказал он.

Предложение Ланге встретило одобрение и у "Зеленых". Эксперт фракции по вопросам обороны Агнешка Бруггер отметила, что разделяет идею "размещения систем ПВО на границах соседних [с Украиной] государств, чтобы можно было защитить западные части Украины". Ее однопартиец, глава парламентского комитета по европейским делам Антон Хофрайтер считает, что "обеспечение противовоздушной обороны Украины с территории Польши и Румынии не следует исключать в долгосрочной перспективе", но сейчас этот вопрос, по его оценке, пока "не обсуждается". Хофрайтер полагает, что в настоящий момент важно поставлять "гораздо больше" оружия Киеву.

Учения в РФ

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость РФ и не изменит ход специальной военной операции. Минобороны РФ сообщило 6 мая о подготовке в ближайшее время к учениям ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и флота. Подразделениям предстоит отработать применение тактического ядерного оружия.

Причиной быстрой подготовки названы провокационные заявления западных официальных лиц. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что необходимость отреагировать такими маневрами возникла после заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона (предложил ввести войска НАТО на Украину) и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона (заявил о разрешении Лондона бить британским оружием по территории России).