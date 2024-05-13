Алаудинов заявил, что потери Украины в ходе СВО приближаются к 700 тыс. человек

Командир спецназа "Ахмат" отметил, что "те, кто принимают решение и сдаются в плен, получают второй билет в жизнь"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. /ТАСС/. Потери украинской стороны в ходе специальной военной операции приближаются к 700 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Те, кто принимают решение и сдаются в плен, получают второй билет в жизнь. Те, кто не успел это сделать - погибают. <…> Украинцы нам не враги, украинский народ нам не враги. Не хотелось бы нам, чтобы вы продолжали нести такие потери. Ваши потери уже приближаются к безвозвратным около 700 тыс. [человек]", - сказал он в видеозаписи, опубликованной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в его Telegram-канале.

Кадыров отметил, что на видеозаписи опубликовано общение Алаудинова с бывшим бойцом ВСУ, который сдался в плен. "Самый эффективный способ для солдат ВСУ спасти свою жизнь в этой ситуации - сдаться в плен нашим бойцам. Этот метод уберег от неминуемой гибели жизни огромного количества простых украинцев. Я уверен, что с каждым днем их будет только больше", - написал Кадыров.