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ТАСС

Макрон заявил, что ЕС в ближайшие недели усилит поддержку Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Евросоюз в ближайшие недели усилит свою поддержку Киева. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы пользователей соцсетей на своем канале на видеохостинге YouTube.

"Наше будущее и наша безопасность поставлены на карту на Украине, - полагает французский лидер. - Именно поэтому, как я говорил, мы должны усилить помощь, что мы сделаем в ближайшие недели. [Необходимо] поставлять больше техники украинцам".

Кроме того, Макрон считает, что "в какой-то момент, если россияне зайдут слишком далеко, Европа должна быть готова к тому, чтобы их сдержать".

"Я искренне надеюсь, что нам не придется вступать в войну, Франция - не держава войны, а держава мира, но если мы хотим мира, мы должны его защищать. Вот почему мы должны вооружаться, вот почему мы должны являться сдерживающим фактором и быть убедительными по отношению к нашим противникам, иногда говоря им: "Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать нашим интересам и нашей собственной безопасности, то мы не исключаем, что вмешаемся", - сказал Макрон.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции. 

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Россия
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
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