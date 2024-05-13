Макрон заявил, что ЕС в ближайшие недели усилит поддержку Украины

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Евросоюз в ближайшие недели усилит свою поддержку Киева. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы пользователей соцсетей на своем канале на видеохостинге YouTube.

"Наше будущее и наша безопасность поставлены на карту на Украине, - полагает французский лидер. - Именно поэтому, как я говорил, мы должны усилить помощь, что мы сделаем в ближайшие недели. [Необходимо] поставлять больше техники украинцам".

Кроме того, Макрон считает, что "в какой-то момент, если россияне зайдут слишком далеко, Европа должна быть готова к тому, чтобы их сдержать".

"Я искренне надеюсь, что нам не придется вступать в войну, Франция - не держава войны, а держава мира, но если мы хотим мира, мы должны его защищать. Вот почему мы должны вооружаться, вот почему мы должны являться сдерживающим фактором и быть убедительными по отношению к нашим противникам, иногда говоря им: "Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать нашим интересам и нашей собственной безопасности, то мы не исключаем, что вмешаемся", - сказал Макрон.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.