"Дышит нам в затылок". В Турции призвали готовиться к ядерной войне

T24: Турции нужно готовиться к возможной ядерной войне между Россией и НАТО

МОСКВА, 11 мая/ Радио Sputnik. Властям Турции следует учитывать риск начала полномасштабной войны между Россией и странами НАТО, в том числе ядерной, считает обозреватель турецкой газеты T24 Хакан Аксай.

"В последнее время все более пугающей становится возможность войны между Россией и странами НАТО с использованием ядерного или обычного оружия. Война может начаться в результате преднамеренного нападения, она также может опустошить мир или регион "случайной пулей", – говорится в статье.

По словам автора, напряженность усилили заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу возможного ввода западных войск на Украину, а также высказывание главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, разрешившего Киеву использовать британское оружие для ударов по любым регионам РФ.

"Так что война России и НАТО дышит нам в затылок. Или ядерная катастрофа. Или третья мировая война. Турция со своим правительством и оппозицией должна осознавать эту опасность и уже сейчас подготовиться, чтобы защитить себя от нее", – заключает Аксай.

Радио Sputnik сообщало, когда ВС России проведут учения по применению нестратегического ядерного оружия.