Си Цзиньпин предложил Европе помочь в деэскалации на Украине

Председатель Китая отметил, что КНР и Европа должны совместно "создавать условия для мирных переговоров"

ПЕКИН, 11 мая. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своей недавней международной поездки предложил европейской стороне вместе воспрепятствовать эскалации украинского конфликта и создать благоприятные условия для мирного диалога. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя итоги недавних визитов китайского лидера во Францию, Сербию и Венгрию.

"Си Цзиньпин отметил, что КНР и Европа должны совместно противодействовать расширению и эскалации войны [на Украине], создавать условия для мирных переговоров", - приводит слова Ван И МИД Китая.

По словам китайского дипломата, в ходе своей поездки председатель КНР разъяснил позицию Пекина в отношении украинского кризиса "с исторической и стратегической точки зрения", уделил внимание общим интересам Китая и Европы по соответствующим вопросам. Он напомнил, что китайская сторона не была инициатором и участником этого конфликта и "всегда делала все возможное" ради мирного урегулирования.

Ван И отметил, что Си Цзиньпин предложил властям указанных стран предпринять совместные усилия для обеспечения международной энергетической и продовольственной безопасности, общими усилиями поддерживать стабильность глобальных цепочек поставок. Как уточнил глава МИД КНР, Европа "оказалась на перепутье", а Китай предлагает ей собственные методы по урегулированию кризисной ситуации.

Министр иностранных дел КНР подчеркнул, что Пекин "занимает искреннюю позицию" и "не приемлет, чтобы кризис использовался для дискредитации Китая и разжигания новой холодной войны".

5-10 мая Си Цзиньпин посетил Францию, Сербию и Венгрию. В ходе поездки он встретился с лидерами этих государств, обсудил вопросы двустороннего и глобального сотрудничества. Стороны уделили внимание широкому спектру проблем в области политического, культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества, подписали несколько соглашений.