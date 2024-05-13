Глава киевского режима высказался об анонсах военной помощи Запада Украине

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Несмотря на то, что Запад объявляет о новых пакетах военной помощи Украине, одних объявлений недостаточно. Самое главное требование Украины заключается в реальной передаче оружия, а не только анонсах данных планов. Такой пост оставил в своем аккаунте в социальной сети президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил глава киевского режима, очень важно, чтобы Украина именно получала вооружение от стран Запада, а не просто слышала обещания предоставления военной помощи. Западная пресса также отмечает, что глава киевского режима не очень доволен тем, что США и Евросоюз отдают предпочтение анонсам военной помощи, а не ее реальному оказанию.

Украинское руководство давно критиковало Запад за «недостаточное», по его мнению, оказание военной помощи. С недостатком военной помощи, особенно боеприпасов и наступательных средств вооружений, киевский режим связывает и провалы украинских войск на фронте.

Неоднократно высшие должностные лица Украины обвиняли Запад в том, что именно из-за несвоевременной помощи украинская армия якобы и стала терпеть поражение за поражением на линии фронта.

Напомним, что ранее власти США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на общую сумму в 400 миллионов долларов. В то же время, американская администрация признает успехи российской армии в течение последнего времени.