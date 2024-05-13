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Военное обозрение

Польская армия заказала дополнительно десять тысяч шлемов HP-05 для своих солдат

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Источник изображения: topwar.ru

Агентство вооружений Польши подписало с местной компанией Maskpol дополнительное соглашение к контракту, заключенному в прошлом году. Согласно ему, польская армия заказала дополнительно десять тысяч шлемов HP-05 для своих солдат.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда.

Наша главная цель – улучшить оснащение польских солдат. Сегодня мы увеличили запланированный на 2024 год объем поставок шлемов HP-05

- заявил представитель оборонного ведомства.

После подписания допсоглашения сумма заказа, куда вошли легкие шлемы HP-05 и более тяжелые wz. 2005, выросла на 20 миллионов злотых (более 450 миллионов рублей).

Источник изображения: topwar.ru

Польское военное руководство пообещало до конца года полностью вывести из эксплуатации устаревшие металлические шлемы. Их заменит современная экипировка из композитных материалов.

Как пояснил начальник Генштаба Войска Польского Веслав Кукула, военнослужащие будут иметь в своем распоряжении как легкую модель HP-05 типа high-cut, так и более тяжелый шлем wz. 2005 low-cut, а также модель HP-04. В ближайшие годы они должны поступить в подразделения в ближайшие годы.

Источник изображения: topwar.ru

Масса шлема HP-05 составляет не более 1,45 килограмма в зависимости от размера. Главным его отличием от классических моделей является глубоко вырезанные боковые части, что делает более удобным использование дополнительных средств защиты слуха.

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Польша
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