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Военное обозрение

Президент Финляндии: Сейчас единственный путь к миру проходит через поле боя

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что украинский кризис невозможно решить посредством переговорного процесса и единственно возможным путем к достижению мира в регионе является продолжение боевых действий.

Сейчас единственный путь к миру проходит через поле боя

- заявил Стубб.

Финский президент отметил, что осведомлен о текущей ситуации на Украине и напомнил, что Хельсинки в очередной раз выделяют Киеву новый пакет военной поддержки на общую сумму в 188 миллионов евро. В него войдет военная техника, боеприпасы и средства противовоздушной обороны. В общей сложности Финляндия уже выделила Украине около трех миллиардов евро.

При этом Стубб выразил надежду, что рано или поздно будет достигнута ситуация, которая позволит проложить путь к мирным соглашениям, однако в настоящее время положение на поле боя препятствует проведению переговоров.

По мнению президента Финляндии, необходимо выполнить определенные условия, чтобы сделать возможным мир на Украине. Ключевым из них Стубб считает выход ВСУ на границы бывшей УССР, о чем неоднократно заявлял глава киевского режима Зеленский. Кроме того, финский президент считает необходимым предоставление Киеву жестких гарантий безопасности, включающих членство Украины в ЕС или НАТО. После этого, по мнению Стубба, нужно обвинить российское руководство в военных преступлениях и выделить средства на восстановление Украины.

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Страны
Украина
Финляндия
Проекты
NATO
Евросоюз
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