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Военное обозрение

Представитель НАТО: У России нет ни намерения, ни возможности напасть на альянс

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Источник изображения: topwar.ru

В последнее время на самом разном уровне всё чаще стали говорить о возможном столкновении России и Североатлантического альянса. Особенно часто этим пугают Запад в Киеве, угрожая, что после поражения Украины Россия пойдёт дальше на запад.

Однако в самом альянсе такое мнение мало кто разделяет. По словам заместителя генсека НАТО Мирча Джоане, нет никаких признаков того, что в Москве готовятся к прямому столкновению со странами блока.

Россия не намерена и не имеет возможности атаковать военным путем любую страну НАТО, но против альянса развязана тотальная гибридная война

- сказал Джоане.

Стоит отметить, что не совсем понятно в чем заключается эта гибридная война, которую якобы развязала Россия. Очевидно, что именно НАТО ведёт такую войну против России, предоставляя Киеву оружие, разведданные, направляя на Украину инструкторов и т.п. За время украинского конфликта блок успел значительно расшириться в сторону России, приняв в своей состав Финляндию и Швецию.

А теперь ещё и на высшем уровне из стран НАТО звучат призывы отправить войска альянса на Украину. Напомним, что об этом уже несколько раз говорил французский лидер Эммануэль Макрон.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что если Украина проиграет, то Россия пойдёт на Прибалтику, Польшу и Германию.

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Страны
Германия
Польша
Россия
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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