Al Khaleej: выставка трофеев в Москве стала сигналом Западу о поражении Украины

Россия показала, что Запад не помешает ей победить на Украине, пишет Al Khaleej. Свидетельством ее мощи стала выставка подбитой на фронте бронетехники, приуроченная ко Дню Победы. Так Москва говорит о том, что ее борьба с нацизмом продолжается, отмечает автор статьи.

Не секрет, что президент России Владимир Путин мечтает сделать из России великое и сильное государство и что военные действия, которые он ведет против Украины и НАТО, имеют к этому прямое отношение.

Никто не удивился, когда Путин поручил предоставить субсидию на покрытие затрат, связанных с поиском, оформлением и юридической защитой зарубежной недвижимости России, в том числе времен СССР и Российской империи.

Аналитики считают, что Путин никогда не упускал из виду прошлое, а к настоящему и будущему подходит с убеждением, что он сможет возродить славу Российской империи. Путин считал Запад угрозой, а "карту Украины" – тем, что может разрушить его мечту. Поэтому он расценивает военные действия как способ реализовать свои планы.

Путин не упускает возможности связать прошлое с настоящим и отправляет сообщения США и Европе, которые вставляют ему палки в колеса, что сможет их победить. Одно из них – выставка "Трофеи российской армии" на Поклонной горе, на которой представлена западная военная техника, захваченная российскими войсками на Украине.

Запад предоставил Киеву много оружия и военной техники, а президент Украины Владимир Зеленский требует все больше и больше. Однако эта помощь не сможет кардинально изменить ход боевых действий, как утверждают российские военные. А выставка "Трофеи российской армии", проходящая в Москве, показывает, что помощь Америки и Европы не помешает России победить.

Выставка "Трофеи российской армии" проходит перед зданием музея, посвященного победе Советского Союза над нацистской Германией в 1945 году – празднику, который Россия ежегодно отмечает 9 мая.

После начала спецоперации День Победы заиграл новым красками. Украина, по убеждению России, является заложницей неонацистов, которых нужно победить. История повторяется.

Выставка "Трофеи российской армии" – это послание, адресованное аудитории и внутри России, и за ее пределами, в преддверии Дня Победы. Путин многие годы пытался закрепить этот праздник в сознании своего народа. Так он и стал неотъемлемой частью русской идентичности.

Поступая таким образом, Путин подражает советскому лидеру Леониду Брежневу, который в 1963 году воспользовался возможностью, чтобы укрепить разрушающуюся идеологическую основу страны и усилить патриотические настроения.

На эти чувства, возможно, повлияла спецоперация, которая, по мнению российского лидера, ликвидирует угрозу, исходящую от Украины. СВО превратилась в затяжной конфликт, и Путин хочет доказать, что не проиграет, независимо от того, насколько масштабны будут боевые действия. Запад снабжает Киев оружием, которое в конечном итоге попадает в руки русских. Его выставляют на потеху россиян и иностранцев, в том числе военных атташе, которые стекаются на выставку, чтобы увидеть технику, привезенную из 12 стран и стоящую миллионы долларов.

Автор: Валид Отман (وليد عثمان)