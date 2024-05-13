В Минобороны сообщили о подготовке морпехов к форсированию Днепра

Минобороны: морпехи отрабатывают высадку десанта в Херсонской области

Морская пехота Северного флота группировки войск «Днепр» отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на берег в Херсонской области, сообщило 11 мая Минобороны РФ.

Ведомство отмечает, что маневры приближены к реальности, каждый военнослужащий знает свою задачу.

«Подразделения отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» ежедневно отрабатывают действия при форсировании водной преграды и высадке на необорудованное побережье с десантно-высадочных плавсредств в Херсонской области», — приводит сообщение «РИА Новости».

Внимание акцентировано на взаимодействии экипажа. Также военные отрабатывают выставление постов боевого охранения на островах, чтобы предотвратить действия противника.

Накануне, 10 мая, российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины форсировать Днепр. Десантники обнаружили укрывавшихся в развалинах домов боевиков ВСУ и передали информацию артиллеристам. По украинским военным отработала дальнобойная ствольная артиллерия.

До этого, 3 мая, Минобороны РФ показало кадры уничтожения пехоты ВСУ и их лодки у острова в дельте Днепра. Расчет автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» точным ударом поразил цель.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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